Juventus, ESCLUSIVO Caronni (Top Calcio 24): “Ajax? Sorteggio fortunato. La Juve ha tutto per arrivare in finale”

Il giornalista Matteo Caronni dopo i sorteggi di Champions League

L’urna di Nyon ieri ha sancito quelli che saranno i quarti di finale di Champions League: la Juventus affronta la gioventù sfrontata dell’Ajax, mentre gli altri accoppiamenti sono Barcellona-Manchester United, Liverpool-Porto e Tottenham-Manchester City.

Per l’occasione abbiamo contattato il giornalista Matteo Caronni (‘Top Calcio 24’ e ‘TeleLombardia’), noto conoscitore dell’ambiente bianconero, che in ESCLUSIVA ha dato una sua personale analisi su questi sorteggi:

Matteo Caronni su Ajax-Juventus

“L’Ajax è stato un gran bel sorteggio, ma anche l’accoppiamento dell’eventuale semifinale ha sorriso alla Juventus. Tra le altre big rimaste io avrei scelto proprio il Manchester City, ammesso che la squadra di Guardiola batta il Tottenham. Sono molto soddisfatto, anche del fatto che il ritorno si gioca a Torino e la stessa cosa succederebbe anche in semifinale. Credo che anche la UEFA sia contenta di una possibile finale a Madrid tra Ronaldo e Messi, lo spettacolo è garantito in ogni caso. Ora la Juve in campionato può gestire benissimo le proprie energie, come ho già detto la partita della svolta è stato il match con l’Atletico, ci sono tutti i presupposti per arrivare in finale e alzare il trofeo più importante. La fortuna ha dato una mano alla ‘Vecchia Signora’, ora sta ai bianconeri vincere sul campo”.

Simone Ciloni