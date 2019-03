Meghan Markle, il momento del parto si avvicina: anche lei darà alla luce il figlio alla Lindo Wing?

Dopo i tre parti di Kate Middleton, la Lindo Wing potrebbe ospitare tra le sue mura anche Meghan Markle. Ancora, però, non ci sono conferme ufficiali

Meghan Markle come Kate Middleton. Forse. Il momento della nascita del primogenito di Harry e Meghan è sempre più vicino e già da qualche mese circolano delle voci sulla struttura ospedaliera che potrebbe ospitare la Duchessa del Sussex. Si tratta della Lindo Wing, lo stesso ospedale dove Kate ha dato alla luce i principini George, Charlotte e Louis e dove sono nati anche William e Harry. Nulla di sicuro, comunque, ed infatti pare che Meghan stia valutando anche di partorire in casa e sotto ipnosi.

Meghan Markle partorità alla Lindo Wing? Ancora dubbi sulla nascita del royal baby

Pare essere stata definitivamente archiviata la decisione di far nascere in casa il royal baby di Harry e Meghan. La Lindo Wing, il prestigioso reparto di maternità del St. Mary’s Hospital di Londra, sarebbe pronto ad accogliere la Duchessa del Sussex per farla partorire. Si tratta di voci che si rincorrono già da Febbraio, quando era stato diffuso un indizio: al personale del reparto era stato ordinato di non prendere le ferie in Aprile, proprio il mese in cui è previsto l’arrivo del nascituro (o della nascitura, visto che ancora non si conosce il sesso del piccolo). La Lindo Wing è già celebre per aver fatto nascere i figli di Kate Middleton e di William d’Inghilterra, i principini George, Charlotte e Louis, e anche il figlio di Pippa Middleton, il piccolo Arthur. In tempi meno recenti qui sono nati anche William e Harry. Celeberrimo lo scatto della famiglia reale, al completo di papà, mamma e royal baby di turno, realizzato all’uscita dalla clinica. Uno scatto che hanno fatto tutte le principesse e tradizione che adesso Meghan potrebbe interrompere. La Duchessa del Sussex, infatti, non ha mai smesso di fare ricerche su un tipo di parto che prevede l’applicazione della tecnica dell’ipnosi. Che Meghan abbia ancora intenzione di partorire in casa?

Meghan Markle partorità alla Lindo Wing? Parla l’editore di The Mirror

Secondo Russell Myers, editore di The Mirror, quella del parto in casa “ (…) è ancora una possibilità visto che Meghan sta facendo ricerche sulle tecniche sulla nascita per ipnosi e potrebbe optare per il comfort di stare a casa, piuttosto che vivere il momento dello scatto al di fuori della Lindo Wing come ha fatto la Duchessa di Cambridge con tutti e tre i suoi figli (…)”. Ovviamente, ha spiegato ancora Myers, qualora si optasse per un parto alla Lindo Wing tutto sarebbe più facile visto che in questi casi esiste un piano prestabilito messo in piedi da Buckingham Palace. Si prevede che Meghan possa partorire a fine Aprile o agli inizi di Maggio. Una volta nato il bimbo, la famiglia vivrà a Frogmore Cottage, Windsor.

(Fonte: Daily Star Online)

Maria Mento