Milan-Inter, ESCLUSIVO Bordon: “Rossoneri favoriti, ma il gruppo di Spalletti è superiore”

L’ex nerazzurro Ivano Bordon in vista di Milan-Inter

Domani sera alle 20.30 il posticipo di questa giornata di Serie A sarà nientemeno che il derby meneghino, Milan-Inter. Le due squadre arrivano a questo importante appuntamento con umori totalmente diversi: i rossoneri viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo aver scavalcato proprio l’Inter al terzo posto, mentre i nerazzurri dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Eintracht ora deve pensare solamente al campionato e non perdere ulteriore terreno per qualificarsi alla prossima Champions League.

Per l’occasione è stato nostro ospite qui in redazione nientemeno che l’ex gloria nerazzurra Ivano Bordon, che in ESCLUSIVA si è così espresso in vista del derby:

Ivano Bordon in vista di Milan-Inter

“Appuntamento troppo importante per entrambe, ma ancora più per l’Inter che ora deve assolutamente consolidare perlomeno il quarto posto e non perdere la prossima Champions. Per i bookmakers è favorito il Milan, ma in una partita del genere non si può mai pronosticare un risultato certo. Sulla carta l’Inter è più forte dei cugini ma non sta vivendo un buon periodo e forse proprio questa condizione può essere l’arma in più per spronare l’11 di Spalletti a regalare una gioia ai propri tifosi. Non giudico l’operato del tecnico toscano, anche perché in questi due anni ha comunque svolto un lavoro più che positivo. Le valutazioni finali le lascio alla società”.

Simone Ciloni