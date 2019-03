Morta la donna che ha fatto sesso sotto il ponte: sospetta overdose da eroina

Era stata beccata a fare sesso ai piedi del ponte di Calatrava: pochi giorni dopo è morta. Si sospetta un’overdose da eroina.

Dall’esibizionismo in pieno centro storico al decesso. E’ morta la donna che nei giorni scorsi era salita agli onori delle cronache per essere stata notata dai passanti mentre faceva sesso con un uomo ai piedi del ponte di Calatrava. Secondo quanto emerso e riportato dal Corriere del Veneto, il decesso della donna, una 36enne, risalirebbe a giovedì ma soltanto il giorno seguente sarebbero stati allertati i soccorsi in seguito alla chiamata di due amici.

L’allarme lanciato il giorno dopo la morte

Entrambe hanno dovuto rilasciare la loro testimonianza in questura, dove sono stati ascoltati dagli uomini della squadra volanti: le forze dell’ordine intendono infatti capire per quale ragione abbiano dato l’allarme così tardi ma anche se gli amici della donna si trovassero con lei quando ha smesso di respirare. Stando alle prime informazioni il decesso sarebbe avvenuto per una possibile overdose di eroina: se l’autopsia dovesse confermarlo, si tratterebbe della quarta morte per overdose nella sola provincia di Venezia, nell’arco di una ventina di giorni.

Avviate le indagini

Il corpo della 36enne, secondo un primo esame era morta da almeno dodici ore, è stato trovato in un appartamento ubicato nel sestiere di Santa Croce. Il video che la mostrava far sesso con un uomo era stato diffuso nel periodo di Carnevale. Le indagini sono state avviate anche se nessuno al momento risulta indagato ed ulteriori dettagli verranno resi noti in seguito all’autopsia.