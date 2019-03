Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 Marzo 2019: il Capricorno pensa a progetti futuri, i Pesci devono recuperare l’amore

Sabato 16 Marzo 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questo Saturno dissonante mi dice che molti sono in agitazione perché ci sono dei problemi che non si sono ancora risolti. La realtà è che ci sono dei ritardi più che veri e propri ostacoli, e l’Ariete non sopporta i ritardi, anche perché l’Ariete è governato da Marte, quindi se si deve fare una cosa la si faccia. Entro pochi giorni devi consegnare qualcosa di importante perché dal 20 inizia una fase che porta delle novità, quindi se c’è da riscuotere un consenso (spero anche denaro) comunque la fine del mese sarà migliore. Lo sai che questo è un anno che invita a fare tante cose, magari molte di queste sono ancora provvisorie ma devi procedere così. Per i sentimenti momento particolare. Potrebbe anche interessanti una persona molto diversa da te per età, per conoscenze. L’Ariete si intriga quando c’è qualcuno da scoprire;

Toro. Più che carenza d’amore credo che ultimamente ci sia stata una pausa di riflessione. Questo può essere capitato dopo una separazione, dopo un problema, o magari se proprio non c’è stata la separazione i tuoi pensieri si sono, diciamo così, raggruppati nelle questioni di lavoro per risolvere un problema economico o personale. Quest’anno ti può aiutare Urano, pianeta dei cambiamenti, delle trasformazioni, che entrando nel tuo segno zodiacale già sta suggerendo da che parte andare. Molti dall’anno scorso hanno cambiato rotta nell’ambito del lavoro;

Gemelli. Questo weekend per i Gemelli è vantaggioso, considerato anche il fatto che la Luna riesce a dare anche una grande spinta alle relazioni interpersonali. Ed è proprio di relazioni che il Gemelli ha bisogno, non perché manchino amicizie ma perché ultimamente ci sono state troppe perplessità personali, di lavoro, quindi avere a che fare con delle persone con cui parlare, con cui confidarsi, non solo è importante ma anche decisivo. In questo momento potresti vivere avventure che consolano da avversità;

Cancro. Questo weekend può essere interessante per recuperare un po’ di passione, di sex appeal. Avremo anche periodi migliori, come quello che partirà dalla fine di Marzo e continuerà fino alla metà di Aprile. Comunque, ripeto, devi recuperare un sentimento. Bisogna capire se questo è possibile. Il fatto è che tu non vivi di programmi ma ti lasci spesso andare alle emozioni del momento. Questo da una parte è bello perché sei sempre molto genuino nell’amare, nel dare, dall’altra può diventare un problema se ti lasci coinvolgere da più situazioni. Qualche Cancretto lo sa perché di recente ha dovuto fare chiarezza in un amore e addirittura allontanarsi da una situazione che poteva all’inizio intrigare ma che stava diventando un po’ particolare.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il weekend invita a una riappacificazione. Qui mi riferisco di più a tutte quelle coppie che hanno avuto seri problemi perché poi, dalla fine di questo mese, non avremo più Venere in opposizione. Tu sembri sempre in battaglia, anzi forse lo sei. In questi giorni il discorso lavoro è produttivo. Giove è favorevole, però se ci sono delle persone che ti bloccano tu che ci puoi fare? Oppure, se non sono delle persone, potrebbero esserci dei blocchi di tipo finanziario, cioè hai in mente una bella idea ma pochi soldi per realizzarla. Il futuro è con te;

Vergine. Più volte ho ricordato che sbaglia chi pensa che tu sia un freddo in amore. Sei semplicemente un amante dell’intimità, quindi certe cose non si fanno in pubblico. In particolare gli uomini del segno, da questo punto di vista, sembrano prediligere un po’ di più il lavoro. Forse questo è anche vero perché il Vergine ama con trasporto quando sente di avere le spalle coperte, quando sente di avere comunque il futuro certo. Ecco perché all’apparenza potresti sembrare anche freddo e cinico: non è così. Successo negli incontri;

Bilancia. La Bilancia è un po’ sottotono ed è sempre il problema che nasce dalla vita lavorativa, dalle competizioni, dalle complicazioni, che in qualche modo sono scaturite nelle ultime settimane, il punto da superare. Da questa sera fino a tutta domenica c’è un buon recupero che può riguardare anche l’amore, quindi qualsiasi chiarimento sentimentale o approccio dovrebbe essere rimandato almeno di 24 ore;

Scorpione. Sono stelle interessanti, queste di sabato, ma consiglio di evitare conflitti perché domenica sarà una giornata sottotono, domenica sarà una giornata un po’ particolare, complicata, conflittuale. Tu hai una gran voglia di parlar chiaro con una persona che tanto chiara non è. Chi ha superato una crisi d’amore per ora non vuole saperne di infilarsi in un’altra relazione però attenzione perché il destino a volte è un po’ birichino e alla fine del mese, anche ad Aprile, potranno rinascere delle belle occasioni anche nel caso in cui tu non voglia lasciarti coinvolgere di nuovo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario può avere delle risposte nonostante questo sia un periodo di promesse, tante promesse e poi nessuna azione diretta. Per questo sei un po’ scontento: sei arrabbiato con tutti quelli che hanno promesso delle cose buone e sono spariti. Tempo al tempo. Giove prima o poi ti darà soddisfazione. In amore sospetti e gelosie devono essere tenuti sotto controllo;

Capricorno. Quando un Capricorno non parla c’è qualcosa di strano, c’è qualcosa da chiarire, c’è qualcosa che non va. La realtà è che stai pensando molto ai progetti da attuare nel corso delle prossime settimane. Le donne Capricorno, se hanno un amore part-time o comunque hanno vissuto un amore dico per gioco (anche se l’amore per il Capricorno non è mai un gioco), ora pretendono chiarezza, quindi potresti veramente mettere qualcuno con le spalle al muro, chiedergli di essere un pochino più sereno nei suoi giudizi e anche un po’ più stabile nelle sue emozioni. Gli uomini molto presi dal lavoro ora devono evitare conflitti con persone che possono essere inutilmente critiche;

Acquario. L’Acquario ha un fine settimana che porta qualche tentennamento. Da qui a Maggio alcune collaborazioni cambieranno e ci saranno anche delle persone che diranno “Basta, con te non gioco più”. Tra questo sabato e domenica meglio evitare conflitti, ancora di più se ci sono dei problemi d’amore. Evita lo stress: tutto va gestito con molta prudenza. Le occasioni non mancano per farsi largo in amore, lo dico ai cuori solitari;

Pesci. È probabile che in questo sabato tu abbia molta energia. Il paragone va fatto con le giornate di mercoledì e giovedì che sono state molto pesanti. Questo è un periodo in cui devi dimenticare il passato, lo ricordo sempre. Non è facile. Molte persone si dedicano alla famiglia. Mi auguro che tu in casa non abbia una persona che ti tormenta ricordandoti tutto quello che devi fare, ricordandoti tutto quello che è necessario portare avanti, perché tu sai benissimo cosa fare solo che hai bisogno di un po’ di serenità e poi non c’è mezzo peggiore per ottenere le cose da te che essere così forti nel proporti certi argomenti oppure impositivi. Troppa distanza, qualche frase interrotta: l’amore va recuperato.

