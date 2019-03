Spaventoso incidente in autostrada: veicolo fuori strada, un morto e un ferito grave

Un’auto è finita fuori strada dopo essersi ribaltata ripetutamente: il grave incidente è avvenuto sull’A21 ed è costata la vita ad un automobilista

Ancora incidenti mortali sulle autostrade italiane. Dopo lo schianto avvenuto in A13 costato la vita ad un uomo la cui auto è rimasta imprigionata tra due mezzi pesanti, un altro grave sinistro stradale è avvenuto nel pomeriggio del 16 marzo sull’A21, l’autostrada Torino-Piacenza.

La dinamica dell’incidente

In questo caso è rimasto coinvolto un solo veicolo, una Lancia Y che, per ragioni ancora da chiarire, è finita fuoristrada cadendo in un canale di scolo dopo essersi ribaltata diverse volte, in un tratto privo di guard rail. A bordo del veicolo erano presenti il conducente ed un passeggero, rimasti imprigionati tra le lamiere accartocciate dell’auto.

Un morto e un ferito in gravi condizioni

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno incontrato non poche difficoltà nel liberare le due persone, una delle quali è purtroppo deceduta a causa delle gravi ferite riportate. L’altro uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Alessandria dove si trova ricoverato. Oltre a pompieri e ambulanze è arrivata anche una pattuglia della Stradale per effettuare una serie di rilievi atti a determinare la dinamica dell’incidente, avvenuto all’altezza di Villafranca d’Asti. (foto di repertorio)