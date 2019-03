17 Marzo 2019, Festività di San Patrizio: le leggende e la preghiera contro i malefici

17 Marzo 2019 giorno di San Patrizio; tutte le leggende e la preghiera attribuita al patrono d’Irlanda

Il 17 Marzo 2019 si celebra la festività di San Patrizio, ricordato per le leggende che lo circondano e per la sua preghiera contro i malefici.

Il 17 Marzo l’Irlanda si tinge di verde in occasione della sua festa nazionale. E’ il giorno di San Patrizio, la festività dedicata al patrono. Che si vuole fra l’altro autore di una preghiera straordinariamente potente contro i malefici e gli incanti neri.

La preghiera di San Patrizio, celebrato il 17 Marzo

Ecco di seguito il testo della preghiera di San Patrizio, che ci è pervenuta originariamente in spagnolo. La preghiera è ritenuta particolarmente efficace per allontanare malefici e influenze nefaste. In particolare è molto usata anche contro i riti pagani di streghe e stregoni, contro cui sono invocate a più riprese le schiere di Cristo e dei Santi.

Mi alzo, in questo giorno che sorge,

Per una grande forza, per l’invocazione della Trinità,

Per la fede nella Trinità,

Per l’affermazione dell’unità

Del Creatore del Creato.

Mi alzo in questo giorno che sorge

Per la forza della nascita di Cristo nel Suo Battesimo,

Per la forza della crocifissione e della sepoltura,

Per la forza della resurrezione e dell’ascensione,

Per la forza della discesa al Giudizio Finale.

Mi alzo, in questo giorno che sorge,

Per la forza dell’amore dei Cherubini,

In obbedienza agli Angeli,

Al servizio degli Arcangeli,

Per la speranza della resurrezione e della ricompensa,

Per la preghiera dei Patriarchi,

Per le previsioni dei Profeti,

Per la predicazione degli Apostoli,

Per la fede dei Confessori,

Per l’innocenza delle Vergini sante,

Per le azioni dei Beati.

Mi alzo in questo giorno che sorge,

Per la forza del cielo:

Luce del sole,

Chiarore della luna,

Splendore del fuoco,

Velocità del lampo,

Impetuosità del vento,

Profondità dei mari,

Solidità della terra,

Solidità della roccia.

Mi alzo in questo giorno che sorge,

Per la forza di Dio che mi spinge,

Per la forza di Dio che mi protegge,

Per la saggezza di Dio che mi guida,

Per lo sguardo di Dio che vigila sul mio cammino,

Per l’orecchio di Dio che mi ascolta,

Per la parola di Dio che mi parla,

Per la mano di Dio che mi custodisce,

Per il cammino di Dio davanti a me,

per lo scudo di Dio che mi protegge,

Per l’ostia di Dio che mi salva,

Dalle trappole del demonio,

Dalle tentazioni del vizio,

Da tutti coloro che vogliono il mio male,

Lontano e vicino a me,

Agendo da soli o in gruppo.

Invoco oggi queste forze a proteggermi dal male,

Contro qualsiasi forza crudele che minacci il mio corpo e la mia anima,

Contro l’incanto dei falsi profeti,

Contro le legge oscure del paganesimo,

Contro le false leggi degli eretici,

Contro l’arte dell’idolatria,

Contro gli incantesimi di streghe e maghi,

Contro saperi che corrompono il corpo e l’anima.

Cristo mi custodisca oggi,

Contro il veleno, contro il fuoco,

Contro l’affogamento, contro le ferite,

perché io possa ricevere e godere la ricompensa.

Cristo con me, Cristo davanti a me, Cristo dietro di me,

Cristo in me, Cristo sotto di me, Cristo sopra di me,

Cristo alla mia destra, Cristo alla mia sinistra,

Cristo quando mi stendo,

Cristo quando mi siedo,

Cristo quando mi alzo,

Cristo nel cuore di tutti coloro che pensano a me,

Cristo sulla bocca di tutti coloro che parlano di me,

Cristo in tutti gli occhi che mi guardano,

Cristo in tutti gli orecchi che mi ascoltano.

Mi alzo, in questo giorno che sorge,

Per una grande forza, per l’invocazione della Trinità,

Per la fede nella Trinità,

Per l’affermazione dell’unità

Del Creatore del Creato.

Il 17 Marzo in Irlanda è S. Patrick Day mania

Naturalmente la festa nazionale è celebrata in grande stile in Irlanda e nei paesi che sono stati più oggetto di immigrazioni irlandesi. Il St Patrick Day è estremamente sentito e fa parte della tradizione culturale di ogni irlandese che si rispetti.

Ma le celebrazioni non si limitano alla sola Irlanda; San Patrizio è festeggiato anche negli Stati Uniti (soprattutto a Boston, di cui è patrono, e a Chicago), a Montrèal in Canada e perfino in Giappone. A Tokyo il 17 Marzo si svolge infatti una sfilata allegorica dedicata al celebre Santo pellegrino.

Naturalmente i festeggiamenti prevedono anche grandi quantitativi di alcol; per l’occasione la birra diventa verde grazie a una ricetta particolare. Un altro simbolo caratteristico del giorno di San Patrizio è l’immancabile trifoglio (le cui foglie rappresentano la Trinità), usato come elemento decorativo di abiti e accessori. Perfino l’acqua delle fontane si tinge di verde in questa occasione.

Chi era San Patrizio, patrono d’Irlanda morto il 17 Marzo

Perché la Festa di San Patrizio si celebra proprio il 17 Marzo? La data non è casuale, corrisponde infatti al giorno della morte del Santo, che si vuole nato in Scozia intorno al 380 dopo Cristo.

Secondo l’iconografia Cristiana, San Patrizio fu venduto come schiavo quando era ancora un ragazzino. Dopo sei anni di prigionia in cui sviluppò la sua fede Cristiana, riuscì a fuggire e ricongiungersi alla sua famiglia. A quel punto decise di abbracciare la carriera ecclesiastica e divenne diacono e successivamente vescovo.

Fu Papa Celestino 1 a dargli il compito di portare il messaggio evangelico nelle isole britanniche e soprattutto in Irlanda. San Patrizio divenne quindi un pellegrino e missionario. L’ultimo viaggio verso Roma lo compì a cinquant’anni, dopodiché si ritirò in solitudine fino alla sua morte. Che si fa storicamente risalire proprio al 17 Marzo.

Nel corso dei suoi viaggi, il Santo si caratterizzò per un apostolato in cui la dottrina Cristiana si fondeva con elementi pagani di origine Celtica. E’ a lui per esempio che si deve l’introduzione della Croce Celtica, in cui la croce solare, pagana e usata per rappresentare il Sole, era sovrapposta a quella latina del martirio di Cristo.

Secondo la leggenda fu San Patrizio a scacciare i serpenti dall’Irlanda, al seguito di un potente esorcismo che avrebbe praticato dall’alto della montagna sacra di Croagh Patrick. Celebre, sempre in Irlanda, è anche il Pozzo di San Patrizio, che la leggenda vuole senza fondo. Il Pozzo, meta di molti pellegrini e devoti anche ai giorni nostri, sarebbe infatti un portale diretto per accedere al Purgatorio.

Cristina Pezzica