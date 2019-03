Genoa-Juventus di oggi in diretta streaming: no Rojadirecta, link DAZN

Dopo il trionfo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la capolista Juventus scenderà in campo al Luigi Ferrarsi di Genova contro il Genoa per ottenere un successo che aggiungerebbe un tassello all’ennesimo tricolore bianconero.

Non sarà della gara Cristiano Ronaldo, mattatore nella gara contro l’Atletico Madrid e uomo simbolo della Vecchia Signora, lasciato a riposo da Allegri. Viceversa, giocherà con ogni probabilità Kean, fresco di convocazione con la Nazionale di Mancini, in spolvero nelle ultime uscite dei suoi (ha giocato e segnato contro l’Udinese ed è sceso in campo sfiorando il gol contro i Colchoneros).

Di seguito le immagini del match giocato a Torino all’andata, quando i bianconeri sono stati fermati sull’1-1 dai liguri:

Streaming Genoa-Juventus: link DAZN

