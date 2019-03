Il Silenzio dell’Acqua, anticipazioni terza puntata: i sospetti si concentrano su Franco

Le anticipazioni della terza puntata de “Il Silenzio dell’Acqua”.

Questa sera, alle 21:25 su Canale 5, va in onda la terza puntata de “Il Silenzio dell’Acqua”, la fiction che ha per protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Continuano le indagini per cercare di scoprire chi abbia ucciso Laura. Ma cosa succederà nella puntata di questa sera? Ecco, per voi, le anticipazioni.

Franco diventa uno dei principali sospettati, perché ha nascosto alla Polizia la sua relazione con Anna e soprattutto perché avrebbe visto Laura il giorno in cui la ragazza è stata uccisa. Ad aiutare i protagonisti nel ricostruire i passi dell’uomo quel giorno, Nico.

Matteo, intanto, cerca di capire perché Grazia passi cosi’ tanto tempo con Don Carlo, che continua a nascondere il videomessaggio che gli ha lasciato la vittima. A Castel Marciano, infine, arriva Paolo, Questore di Trieste ed ex di Luisa, che solleva Andrea dalle indagini, in cui è ancora coinvolto il figlio.

Maria Rita Gagliardi

