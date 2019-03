La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 18/03/2019 al 24/03/2019

Terzo appuntamento di Marzo con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, appuntamento attesissimo di ogni domenica. Andiamo a scoprire insieme i molti sconvolgimenti che le stelle promettono di regalare a diversi segni zodiacali nel corso della settimana che sta per iniziare.

Dalla dodicesima alla decima posizione: i segni di terra in calo prima di una bella ripresa

Capricorno. Abbiamo un Capricorno un po’ sottotono. È un momento di ripensamenti. Voi sapete che quando avete dei pensieri non è che decidete di fare tutto quello che avete in mente e di agire in poche ore. No. Il Capricorno si prende del tempo. Deve fare le cose giuste, mirate, e quindi prende del tempo per riflettere. Questo è un momento in cui il Capricorno deve trovare tempo per se stesso. Voci di corridoio dicono che ci sono progetti che andranno in porto ma ancora non c’è niente di sicuro all’orizzonte. Questa situazione un po’ particolare il Capricorno vive male perché ha bisogno di molte certezze. Se avete un amore a metà potreste volere programmare un evento. C’è tutto da definire, tutto da fare. I segni di terra entro l’estate potranno contare sul transito di Urano. Potreste chiedere qualcosa in più. Il Capricorno vuole mettere in chiaro tante cose. È chiaro che ci vuole del tempo ed è una settimana buona per iniziare a pensare cosa dovrete fare da Maggio in poi. Se avete dei nuovi progetti di lavoro sempre da Maggio ne dovrete riparlare. Per ora è tutto aleatorio. Questo stato di agitazione può riversarsi nei rapporti con gli altri. Un consiglio: non imponetevi e aspettate che siano anche gli altri a decidere certe scelte con voi;

Toro. Bisogna dire che le situazioni sentimentali cominciano ad avere un peso diverso. Fino alla prima parte di questo mese molti si sono lasciati scivolare le cose addosso ma già da ora la tensione potrebbe aumentare. Qui bisogna vedere come è messa la vostra situazione di base. Se avete un amore da anni dovrete rivedere delle cose, se avete un amore che non va dovrete fare delle scelte. È proprio questa settimana che vi pone del disagio. Attenzione se avete cambiato qualcosa nel lavoro l’anno scorso. I segni di terra sono molto forti quest’anno: questo è l’anno dei passi avanti e delle grandi chiamate. Questo è un periodo in cui dovete condizionare gli altri e portarli dalla vostra parte. Vi arrabbiate ma alla fine siete buoni, però se mettete dei paletti cercate di farli rispettare. Attenzione sabato e domenica sempre in amore;

Pesci. Un po’ più giù il segno dei Pesci che ha una condizione limitata. Il 26 Venere entra nel vostro segno, e aiuterà anche gli altri segni d’acqua, ma ogni tanto i Pesci sono vittima dei propri pensieri. Quando non ha più passione in una cosa diventa automaticamente pigro. Sì, forse c’è un po’ di stanchezza, però la realtà è che quando agite in questo modo sentite che c’è meno reattività. Quando non avete stimoli vi mette in standby. Se qualcuno vi ha demoralizzato forse questa indolenza è causata dalla mancanza di stimoli ma siete voi che dovete agire e reagire. Dobbiamo essere consapevoli dell’amore che possiamo dare e solo così possiamo ricevere amore in cambio. Recupero da sabato 23.

Dalla nona alla settima posizione: la Vergine deve ottimizzare la sua vita

Bilancia. Ricordiamo l’evento della settimana. Mercoledì 20 entra la primavera e il Sole va opposto al segno della Bilancia. È un momento particolare. Tante volte vi ho ripetuto che in questi mesi state cercando di farvi valere in un ambiente di persone che non va. È vero che la Bilancia quando vede che le cose non funzionano riesce a divagare con la mente. Non si può però sempre agire in questo modo. Con questo Saturno particolare dovete essere un po’ più forti nelle vostre reazioni. Questa settimana vi invita ad essere forti ma non contrari alla vostra indole. Se vi arrabbiate state poi male doppiamente. Chi ha un incarico importante ha una doppia ansia perché volete mettervi in mostra ma poi avete paura di non riuscire. Attenzione tra mercoledì e venerdì. Attenzione perché voi pensate sempre di convivere con nemici nascosti: se è così stanateli;

Leone. Il Leone è sempre nella mischia. A voi piace l’avventura. Questo è un anno importante, con Giove che porta occasioni. Questa è una settimana in cui in certe giornate potreste pensare di avere sbagliato qualcosa. Il Leone è opposto all’Acquario nello zodiaco, e l’Acquario è l’innovatore. Per questo ogni tanto assumete il ruolo di quelli che vogliono esplorare nuovi territori ma per far questo avete bisogno di persone che vi sostengano. In questo vi siete sentiti un po’ soli ultimamente. Non vi arrendete perché è peggio arrendersi rispetto a combattere e magari perdere. Ancora un po’ sottotono i sentimenti. Sabato e domenica tenetevi in po’ in disparte. Giovedì e venerdì sono giornate buone;

Vergine. Tra Aprile e Maggio un bellissimo aspetto di Saturno, Urano, e anche una Venere buona. Momento in cui dovete ottimizzare la vostra vita, dovete mettere a posto questioni di famiglia per esempio. Siete molto programmati in questo momento ma il grande passo lo farete a Maggio. Dal punto dei vista dei sentimenti possono nascere dei contrasti. Potreste trovare persone contro di voi: magari il partner dice che le vostre idee non vanno bene. Preparatevi a combattere per le piccole cose, ancora di più nella prossima settimana.

Dalla sesta alla quarta posizione: Sagittario aiutato dal trigono Sole-Giove

Cancro. Tornano le emozioni, ancora di più dal 26 quando Venere tornerà favorevole per i segni d’acqua. In generale va detto che siete in collisione con il lavoro, non per colpa vostra ma per situazioni che sono bloccate. È normale che ci sia un momento di indecisione, che non sappiate cosa andrete a fare. Saturno in opposizione c’è già dall’anno scorso. La voglia di cambiare c’è e credo che adesso siate meno in contrasto con voi stessi per i sentimenti. Magari avete cambiato un percorso nei mesi scorsi e avete vissuto dei forti sensi di colpa. Siete decisi nel portare avanti una scelta ma poi state male pensando a come starà male chi dovrà subire le vostre scelte. Giovedì e venerdì giornate meno influenti di settimana comunque interessante;

Scorpione. Forza, intuizioni, bellissimo cielo per fine Marzo e inizio Aprile. Torna la voglia di fare progetti. Lo Scorpione fa le cose che ama e non le cose che gli si impongono, quindi attenzione a non imporre niente alle persone del segno. Tra venerdì e domenica possono arrivare grandi risposte;

Sagittario. Torna un po’ di vigore perché il Sole inizia un transito bello. Potete recuperare. Se nelle ultime due-tre settimane siete stati giù di corda forse è perché non siete emersi come avreste voluto. Giove in trigono col Sole vi porta una bella risposta entro il 10 di Aprile. Vi si nota di più ed è anche più facile innamorarsi di voi.

Il podio della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: l’Acquario pronto al cambiamento

Gemelli. Il Sole vi aiuta. L’Ariete inserisce l’elemento di fortuna perché il Sole ora entra in Ariete. Mercoledì e giovedì le giornate migliori di questa settimana. Sono stati momenti difficili, con difficoltà fisiche, difficoltà nel lavoro, ma pare che ora affrontiate cose con più serenità e questo è importante. Mi raccomando;

Ariete. Il Sole entra in Ariete. Oroscopo importante per l’amore, per le relazioni sociali. Questo è un anno part-time, lo so che ve lo ripeto sempre, ma è importante capire che quello che state facendo può variare. Accettatelo con serenità. Sabato e domenica giornate migliori anche per i sentimenti;

Acquario. L’Acquario, nonostante questo Urano stia mandano all’aria molte situazioni, è pronto al cambiamento. Dal prossimo mese, e forse anche dai prossimi giorni, deve iniziare a pensare a una nuova esistenza e questo può portare grandi cambiamenti nel lavoro, ci potrà essere una convivenza, un matrimonio. Cambiano le situazioni attorno e bisogna essere pronti: l’Acquario lo è. Bisogna solo stare attenti alle questioni finanziarie. Ci saranno spese in più e alcuni di voi potranno essere in bolletta. Cambiamenti sì ma sempre con cautela.

(Immagine di repertorio)

Maria Mento