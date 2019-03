Le prime dichiarazioni di Gigi D’Alessio come nuovo coach di The Voice 2019: “Sarò un debuttante”

Le prime dichiarazioni di Gigi D’Alessio, come nuovo coach di “The Voice of Italy 2019”.

Attraverso questo post, vi abbiamo annunciato i nomi della nuova giuria di “The Voice of Italy 2019”, talent show musicale targato Raidue che quest’anno sarà condotto da Simona Ventura.

A scegliere e guidare i talenti sarà, tra gli altri, Gigi D’Alessio, arruolato al posto di Sfera Ebbasta, in seguito al forfait di Carla Bruni. Il cantante napoletano a “Il Mattino” ha rilasciato, in esclusiva, le prime dichiarazioni come coach del programma:

“Non ho mai sopportato i voti e le pagelle, soprattutto a Sanremo. Ora non metterò i voti, ma… il giudice sarò io, anche se preferisco pensarmi nei panni di coach, che mi si confanno di più”.

E ancora:

“Io sarò il debuttante, proverò ad ascoltare con l’orecchio e il cuore, giudicando la tecnica, ma ancor di più le possibilità che quella tecnica faccia centro”.

D’Alessio sarebbe stato scelto, in seguito alla sua ospitata a “Sanremo Young”:

“La mia partecipazione a Sanremo Young ha colpito molti, e anche me stesso in fondo, spingendomi a tentare questa avventura”.

Il giudizio sugli altri coach

In merito agli altri coach, dice che:

“Morgan è un grande, un esperto di musica sia dal punto di vista tecnico che di tendenze. Con Guè Pequeno ci siamo visiti di sfuggita in giro. Elettra invece non la conosco”.

Parlando, invece, della difficoltà del programma nel lanciare talenti che abbiano un successo duraturo:

“Forse Suor Cristina, anche se non è proprio una diva da classifica. Sarà quello per me lo sforzo maggiore: non basta avere una bella voce, saper scrivere una melodia, trovare un ritornello o un testo convincente. Bisogna capire che uno dei ragazzi che ci troveremo a giudicare potrà avere grazie a noi una chance importante: noi dovremo scegliere il migliore, pensare in chiave di canzone del futuro, immaginando il mercato di domani. Certo, molto sarà merito o colpa delle preselezioni, noi sceglieremo tra quanto ci proporranno, ma… non sarà un compito leggero”.

Maria Rita Gagliardi

