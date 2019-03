Lino Banfi in lacrime a Domenica In: “Non ho pianto in tv per il cancro di mia figlia Rosanna”

Ospite insieme a Rosanna a “Domenica In”, Lino Banfi ha parlato della lunga battaglia della figlia contro il cancro.

Ospite insieme a Rosanna a “Domenica In”, Lino Banfi ha parlato della lunga battaglia della figlia contro il cancro. Parlando della malattia, superata ormai dieci anni fa, Rosanna ha espresso tutto il suo disappunto per alcune cose che le sono capitate. Nel momento in cui il padre Lino, ospite a “La Vita in Diretta”, ha annunciato pubblicamente la malattia della figlia, Rosanna è stata tempestata di chiamate da parte di giornali che volevano intervistarla, affinchè parlasse della sua battaglia:

“Mi ha contattata anche l’ANSA. Fare questo lavoro è molto difficile. Non è facile trovare un giornale che ti dia spazio e ti faccia un servizio. Si combatte… ma quando mio padre ha detto questa cosa, il mio telefono ha cominciato a squillare”.

E ancora:

“Mi ha chiamata chiunque… e ho pensato: “Deve venire un cancro ad una persona per avere gli articoli sui giornali? Ho detto: “Guarda te! Si combatte tanti anni per avere una foto su un giornale: poi ti succede una disgrazia così e parlano tutti di te”.

Lino Banfi: “Quando ho annunciato la malattia di Rosanna, le ho promesso di non piangere”

Rivendendo le immagini della ospitata a “La Vita in Diretta”, Lino ha così commentato:

“Fui molto forte a non piangere, però lo avevo promesso a lei per telefono. La cosa bella di ciò è che poi aggiunsi una frase, ossia: “Non andate all’estero. In Italia ci sono degli oncologi bravissimi, invidiati da molte parti del mondo”. Il giorno dopo ho avuto la telefonata da molti dottori che mi hanno ringraziato”.

Subito dopo, nel salotto di Mara Venier è arrivato anche Walter, fratello di Rosanna. In sua presenza, la conduttrice ha parlato dell’orecchietteria che la famiglia Banfi gestisce a Roma, sempre molto frequentata.

