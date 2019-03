Luigi Di Maio a Teatro con la fidanzata Virginia Saba, Casalino ha informato la stampa: tutto programmato?

Rocco Casalino (portavoce del Primo Ministro Conte) avrebbe avvisato i giornalisti sulla serata a teatro di Luigi Di Maio e della fidanzata Virginia Saba: tutto architettato dall’alto per creare clamore mediatico?

Ormai è ufficiale: sorpresi dalla stampa mano nella mano all’uscita del Teatro dell’Opera di Roma, dopo una piacevole serata culturale trascorsa insieme, Luigi Di Maio e Virginia Saba hanno così fisicamente confermato le voci di gossip che da qualche settimana si rincorrevano sulla loro presunta relazione. Ma secondo quanto scoperto da alcuni giornalisti, si sarebbe trattato di una manovra orchestrata alla perfezione per suscitare clamore mediatico intorno ai due. Pare infatti che Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte, abbia mandato ai giornalisti un sms per informarli sul luogo dove avrebbero potuto rintracciare la novella coppia nella serata di venerdì, di fatto trasformando la loro uscita in una prima uscita ufficiale.

Rocco Casalino avverte i giornalisti sull’uscita di Di Maio con la fidanzata, l’incontro al Teatro dell’Opera di Roma

«Domani di maio va con la sua nuova fidanzata al teatro dell’ opera a Roma». Questo il testo dell’sms che pare Rocco Casalino, portavoce del Primo Ministro Giuseppe Conte, abbia inviato a caporedattori e paparazzi per metterli in allerta sull’uscita serale della coppia. La realtà delle cose sarebbe diversa: tutto sarebbe stato preparato per dare risalto mediatico alla nuova coppia, e soprattutto a Virginia Saba, la bionda 37enne di origini sarde che ha rubato il cuore del Ministro del Lavoro. Luigi Di Maio, in abito blu, camicia bianca e cravatta sempre blu, e Virginia Saba, con un elegante abito blu di velluto con una scollatura sulla schiena, hanno quindi fatto bella mostra di sé rispondendo alle domande poste loro dai giornalisti.

«Sono un’ appassionata di opera e musica lirica e questa è una storia d’ amore che finisce bene, dunque sono sicura che ci porterà fortuna», ha commentato Virignia Saba riferendosi a “Orfeo e Euridice”, lo spettacolo (basato sull’omonimo mito) che venerdì sera è andato in scena al Teatro dell’Opera di Roma. E pare sia stata proprio sua l’idea di andare a teatro: è appassionata di Opera. Composta, sempre un passo indietro rispetto al fidanzato che ha sempre tenuto per mano, ma mai sopra le righe: in questa veste si è presentata dinanzi ai giornalisti e dinanzi ai volti noti della politica (e non) incontrati nel corso della serata. Renato Balestra, Roberto Benigni, Giacomo Tria e la moglie, Virginia Raggi. Virginia Saba, di professione giornalista, è la terza donna che affianca Di Maio da quando il Ministro ha mosso i primi passi in politica. Prima di lei era toccato a Silvia Virgulti e Giovanna Melodia.

(Fonte: Il Giornale)

Maria Mento