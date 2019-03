Mara Venier a cuore aperto al ‘Corriere’: “Nel mio caso, la vecchia l’hanno richiamata!”

Lunga intervista al ‘Corriere della Sera’ per una delle protagoniste della domenica pomeriggio televisiva tricolore: parliamo di Mara Venier, presentatrice di Domenica In che sta vivendo una seconda giovinezza (il programma è seguito e “Zia Mara” – come la chiamano parecchi fans – ha anche un seguito social importantissimo, con un milione e mezzo di follower su Instagram).

Nell’intervista, rilasciata a Michela Proietti, ha raccontato come fosse stata rottamata, prima di essere richiamata al timone del programma principe della domenica della tv di stato: “Nel mio caso, però, la vecchia l’hanno richiamata! Il problema è che, ad un certo punto, qualcuno pensa che tu debba essere rottamata, perché non sei più giovane: sei da far fuori. È successo anche a me, qualche anno fa”.

Quando le era stato proposto di tornare a Domenica In, il marito Nicola Carraro aveva provatot afarla desistere: “Ha fatto di tutto per convincermi a dire no. Mi ha detto: ‘Conoscendoti, so che ti rovini la vita; nel momento in cui dirai di sì per te esisterà solo quello”’ E così è stato”.

Perché alla fine, la Venier ha deciso di accettare: “Per me era una sfida personale e in conferenza stampa l’ho messo in chiaro: la responsabilità della trasmissione sarebbe stata tutta mia”.