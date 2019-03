Milan-Inter, ESCLUSIVO Fascetti: “Obbligo di vittoria per Spalletti, a rischio anche il quarto posto”

Intervista dell’ex allenatore Eugenio Fascetti su Milan-Inter

E’ il posticipo e big match di questa giornata di Serie A; ci riferiamo ovviamente a Milan-Inter, il derby meneghino in cui lo spettacolo è sempre assicurato.

Abbiamo così intervistato l’ex allenatore Eugenio Fascetti (che ha allenato diverse piazze di Serie A ed è un noto supporter nerazzurro), che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha commentato la situazione in casa Inter in vista di questo importante appuntamento:

Eugenio Fascetti in vista di Milan-Inter

“Mi auguro che al fischio finale sia stata la compagine nerazzurra a portare a casa i 3 punti, ma sarà un match difficile per entrambe. Non penso sarà una partita troppo tattica, tutte e due le squadre hanno bisogno di fare punti per consolidare le proprie posizioni di classifica. L’Inter arriva da sfavorita e deve impegnarsi ancora di più rispetto agli avversari, non mi sento però di criticare più di tanto Luciano Spalletti perché comunque la sua carriera parla per lui. Se continuerà questa turbolenza dentro e fuori dal campo allora anche il quarto posto è a rischio, tutti devono remare nella stessa direzione al più presto”.

Simone Ciloni