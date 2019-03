Milan-Inter, ESCLUSIVO Mister Stringara: “Sulla carta Milan strafavorito. Inter? C’è bisogno di una rivoluzione tecnica”

Analisi dell’ex nerazzurro Paolo Stringara in vista di Milan-Inter

Questa sera alle ore 20.30 va in scena a San Siro il derby meneghino Milan-Inter, match che vale tantissimo per la classifica e per l’umore delle due tifoserie.

Si scontreranno la terza e quarta forza del campionato, gli ultimi due accessi validi per la prossima Champions League. A questo proposito abbiamo intervistato l’ex giocatore nerazzurro (ora allenatore) Paolo Stringara, che in ESCLUSIVA ha fornito la sua personale analisi a riguardo.

Ecco quanto detto da Stringara:

Paolo Stringara in vista del derby Milan-Inter

“Se devo guardare a come arrivano a questo appuntamento le due squadre allora non c’è storia, il Milan potrebbe vincere anche 3-0. Il derby però sapete bene che è sempre una partita imprevedibile da 1X2, non è solo per il mio passato nerazzurro che dico questo. L’Inter deve assolutamente svoltare per la tifoseria e per consolidare quello che è ormai l’ultimo obiettivo stagionale, la qualificazione alla prossima Champions League. Stagione fallimentare per Suning? Non c’è però da puntare il dito solo su Spalletti, ha le sue colpe come le hanno gli stessi giocatori e la società. Di certo in estate c’è bisogno di una rivoluzione tecnica, elementi ottimi come Icardi e Perisic (e non solo) sono da cedere per iniziare un nuovo ciclo”.

Simone Ciloni