Royal baby in arrivo per Harry e Meghan: quale nome sceglieranno i Duchi del Sussex?

La gravidanza di Meghan è agli sgoccioli e stanno iniziando a circolare le prime proposte di nomi tra cui forse i Duchi del Sussex sceglieranno quello del figlio o della figlia

Totonome e conto alla rovescia per la nascita del royal baby di Meghan Markle e del Principe Harry. I Duchi del Sussex come decideranno di chiamare il loro bambino o la loro bambina? Ecco i venti nomi, dieci maschili e dieci femminili, più gettonati secondo la tradizione reale. E a questo punto, vista la particolarità del carattere di Meghan e la sua tendenza all’anticonformismo, ci si chiede: Meghan vorrà stravolgere le consuetudini di Buckingham Palace anche attraverso il nome del figlio?

Come si chiamerà il royal baby di Harry e Meghan? Al via il totonome

Non sappiamo ancora quale sia il sesso del figlio che Harry e Meghan Markle a breve terranno tra le braccia. Il parto è comunque prossimo: si parla di fine Aprile o inizi Maggio, e quindi in Inghilterra (gli inglesi, si sa, sono famosi per la loro attitudine alle scommesse di qualunque genere) sta già impazzando il totonome. Come si chiamerà il royal baby di Harry e Meghan? Non sappiamo, di conseguenza, nemmeno questo, ma sappiamo che esiste una tradizione reale secondo la quale determinati nomi, sia maschili sia femminili, sono ritenuti più adatti di altri per un membro della famiglia reale.

Come si chiamerà il royal baby di Harry e Meghan? La lista dei nomi con la possibile scelta

Ecco, dunque, la lista dei nomi tra i quali, forse, i Duchi del Sussex sceglieranno quello del loro primo erede. Per i nomi maschili abbiamo: Alfred, Arthur, Edward, Fredrick, Henry, John, Nicholas, Filippo, Thomas e Victor. Per i nomi femminili abbiamo: Amelia, Caroline, Eleanor, Emma, Elena, Margaret, Matilda, Sarah, Sophia e Victoria. Adesso rimane un solo rebus da sciogliere. Meghan seguirà la tradizione o vorrà scegliere per il figlio un nome del tutto non convenzionale? Non dovremo aspettare ancora molto prima di scoprirlo.

(Fonte: Daily Star Online)

Maria Mento