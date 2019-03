Barbara D’Urso, siparietto hot a Domenica live: upskirt in diretta e in studio scoppia il delirio

Nella puntata di ieri pomeriggio di “Domenica Live”, Barbara D’Urso è stata protagonista di un siparietto hot che ha scatenato l’ilarità del pubblico in studio.

Durante la puntata di “Domenica Live” andata in onda ieri pomeriggio, Barbara D’Urso è stata protagonista di un piccolo incidente hot che ha scatenato l’ilarità del pubblico. Prima che in studio entrasse il Vice Premier Matteo Salvini, Barbara ha ospitato “I Gatti del Vicolo Miracoli”, riuniti per festeggiare i 93 anni della mamma di Umberto Smaila. Franco Oppini e Nini Salerno si sono presentati in studio con una maxi torta e l’ex marito di Alba Parietti si è offerto di fare da tavolino.

Sedendosi, Franco si è posizionato, però, proprio davanti alle gambe della D’Urso che indossava una corta gonna leopardata che ad un certo punto si è alzata un po’ troppo, lasciando intravedere la biancheria intima della conduttrice.

Franco Oppini: “Ho visto cose là sotto che voi umani neanche immaginate”

Probabilmente, per dar manforte alla conduttrice che, in quel momento, sicuramente si sarà sentita in imbarazzo, Oppini ha sdrammatizzato, facendo una battuta: “Ragazzi, ho visto cose là sotto che voi umani neanche immaginate… C’è la sorpresa qui!”. Immediata la reazione degli altri membri del gruppo: “Copriamo subito”. Tra le risate generali del pubblico in studio, Barbara ha tagliato corto: “È una sorpresa che nessuno vede mai!”.

Maria Rita Gagliardi

Leggi NewNotizie.it anche su Google News, Segui NewNotizie su Instagram