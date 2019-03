Cosa vedere stasera in tv? Il palinsesto dei programmi di lunedì 18 marzo 2019 in prima e seconda serata

Cosa andrà in onda stasera in tv, 18 marzo 2019, sulle principali reti nazionali in chiaro?

Iniziamo con la programmazione di Rai 1 che manda in onda un nuovo episodio de “Il nome della Rosa”, fiction tratta dall’omonimo romanzo scritto da Umberto Eco. A seguire, una nuova puntata di “Che fuori tempo che fa”.

Su Rai 2 un nuovo appuntamento con l’intrattenimento comico partenopeo di “Made in Sud”, programma condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. In seconda serata, un nuovo episodio di “Suburra-La Serie.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”. Ecco le anticipazioni della puntata: come partiti dopo l’abolizione del finanziamenti pubblici? E poi il caso Diciotti: per la prima volta nella storia un ministro accusato di sequestro di persona. I partiti hanno chiuso le sedi e licenziato i dipendenti, hanno bilanci che si basano ormai sulle donazioni. Fino al 2013 lo Stato li finanziava per 100 milioni di euro l’anno, oggi il contributo del 2 per mille si ferma a 14 milioni. Restano le sedi del Partito Democratico, ma tante saranno sfrattate dalle fondazioni dei Democratici di Sinistra, che sono proprietarie di 2400 immobili affittati al Pd attraverso convenzioni. Report ha scoperto che i Ds, che hanno interrotto la loro attività politica nel 2008, pubblicano ancora i bilanci e per ripianare qualche debito hanno venduto uno dei dipinti più famosi di Guttuso. Quanto guadagnano oggi gli eletti, dai Comuni al Parlamento? Quanti soldi versano al partito e dove vanno i soldi che restituiscono gli eletti del Movimento 5 stelle? Sul taglio retroattivo dei vitalizi agli ex parlamentari, il risparmio sarà di 40 milioni di euro, ma ci sono 2500 ricorsi. Intanto nel bilancio della Camera Report ha individuato un tesoretto di 385 milioni di euro non utilizzati, un avanzo che cresce dal 2012 e non viene restituito allo Stato. Subito dopo, “Prima dell’alba”, docureality condotto da Salvo Sottile.

Passiamo quindi ai canali Mediaset (in coda, riepilogheremo tutti i canali, aggiungendo anche i principali canali del digitale terrestre) e partiamo da Rete 4 che trasmette l’approfondimento politico e di attualità con “Quarta Repubblica”. A seguire, il film “Squadra 49”.

Su Canale 5 una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi 9”. Anche questa sera seguiremo le gesta dei naufraghi in Honduras, ad un passo dalla finale. In studio, come sempre, Alessia Marcuzzi e le opinioniste Alba Parietti ed Alda D’Eusanio. In seconda serata, il tg5 della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “John Vick-Capitolo 2”: Keanu Reeves torna a vestire i panni del killer nel sequel con Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini. Un debito con un boss camorrista costringe John Wick a impugnare nuovamente le armi. Subito dopo, un altro film: “Final destination 5”.

Su La7 nuovo appuntamento con il medical drama “Grey’s Anatomy 13”. A seguire, “Body of proof”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo il film “Mr. Holmes-Il mistero del caso irrisolto”: Sherlock Holmes, ormai in pensione, vive in una remota fattoria del Sussex con la sua governante e il figlio della donna. Nel crepuscolo della sua esistenza, Holmes si prende cura delle sue api, scrive per il suo giornale ed e’ alle prese con gli scherzi che la sua mente ha cominciato a fargli. Con l’aiuto del figlio della governante, Holmes ritorna su un caso irrisolto risalente a decenni prima nel tentativo di trovare le risposte alle sue domande sulla vita e sull’amore.

Stasera in TV, lunedì 18 marzo 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 Il Nome della Rosa (serie tv)

23:20 Che fuori tempo che fa

Rai 2

21:20 Made in Sud

23:40 Suburra: La serie (serie tv)

Rai 3

21:20 Report

23:10 Prima dell’alba

Rete 4

21:25 Quarta repubblica

0:32 Squadra 49 (film)

Canale 5

21:20 L’isola dei Famosi

0:50 TG5 – Notte

Italia 1

21:26 John Wick 2 (film)

0:01 Final Destination 5 (film)

La 7

21:15 Grey’s Anatomy (serie tv)

23:00 Body of Proof (serie tv)

Tv8

21:30 Skyfall (film)

0:15 The Karate Kid: La Leggenda Continua (film)

Iris

21:00 Il rapporto Pelican (film)

23:56 Testimone involontario (film)

Cielo

21:20 Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto (film)

23:20 Ultravixens (film)

