Eva Henger durissima contro Alessia Marcuzzi: “Fredda, disposta a tutto per il successo”

Eva Henger si scaglia nuovamente contro Alessia Marcuzzi, dopo il litigio avvenuto lo scorso anno, in diretta a “L’Isola dei Famosi”.

E’ passato un anno dallo scontro, in diretta a “L’Isola dei Famosi”, tra Eva Henger ed Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality show in onda su Canale 5. Eppure, sembra proprio che Eva non abbia alcuna intenzione di deporre le armi; cosi’, attraverso le pagine del settimanale “Nuovo”, è tornata a scagliarsi contro la presentatrice.

Commentando il videomessaggio inviato da Fabrizio Corona a Riccardo Fogli in Honduras (ve ne abbiamo parlato qui), l’ex pornostar è tornata a criticare Alessia, dichiarando:

“L’avevo detto io che Alessia Marcuzzi non è come sembra. È disposta a tutto per l’audience. Non ha guardato in faccia a nessuno pur di fare audience. E pensare che Fogli è un amico di famiglia: lo conosce benissimo visto che è stata fidanzata per tanti anni con Francesco, il figlio di Roby Facchinetti”.

Eva Henger: “Alessia Marcuzzi doveva rifiutarsi di far mandare in onda il videomessaggio di Corona”

Secondo Eva, Alessia si sarebbe dovuta rifiutare di far trasmettere il video:

“La Marcuzzi doveva rifiutarsi di trasmettere il video di Corona. Fogli si era già sentito male in settimana: con quell’attacco poteva rischiare l’infarto. Non vorranno mica farci credere che la Marcuzzi volesse fargli un piacere mostrandogli le offese di Corona? Secondo me Alessia è solo una persona fredda, disposta a tutto per il successo”.

Eva è convinta del fatto che, quest’anno, gli autori del programma avrebbero voluto ricreare, verso il programma,lo stesso clamore dello scorso anno con il cannagate, ma con scarso successo:

“Con questo caso speravano di ricreare il clamore del canna gate: ormai l’Isola è diventato un programma scandalistico. Lei non ha alcuna giustificazione. Penso che già l’anno scorso il pubblico abbia intuito che la Marcuzzi non è una persona obiettiva: quando è punta nel vivo aggredisce, urla e fa come le pare. Ma poi come può sorridere di fronte a un amico in difficoltà, cui stavano toccando gli affetti più cari? La Marcuzzi avrebbe dovuto dissociarsi come hanno fatto le due opinioniste in studio. Erano disperati perché il programma è andato malissimo, ma facendo così hanno perso ancor più credibilità. Gli autori creano i polveroni, dal canna gate al caso Fogli, ma poi sono incapaci di gestire la situazione. Questo però non significa che la Marcuzzi non c’entri: non firma come autrice, però da conduttrice doveva rifiutarsi di accettare un giochino simile. Con la perdita della credibilità totale della Marcuzzi penso che la rete valuterà il da farsi. Ormai mancano poche puntate: chi sarebbe disposto ad accettare un’Isola così disastrosa? Penso che nessuno vorrebbe farlo e solo una conduttrice come Simona Ventura potrebbe riuscire nell’impresa di risollevare un po’ gli ascolti. Mi chiedo se vedremo mai più una nuova edizione”.

E ancora:

“Il pubblico ormai ha capito che persona è la Marcuzzi. Lei, che è mamma, non aveva tutelato mia figlia Jennifer, di nove anni, minacciata dai fan di Monte, né ha tutelato la figlia di Riccardo Fogli, che ne ha solo 6. L’anno scorso mia figlia era sveglia quando è scoppiato il canna gate e ha visto tutto il polverone che mi ha coinvolta. Spero che la bambina di Riccardo Fogli non abbia visto il suo papà piangere disperato mentre gli dicevano che la moglie lo tradisce”

Maria Rita Gagliardi

