Gravi ustioni al palato, alla gola e alla trachea dopo aver mangiato un fungo ripieno all’Olive Garden: ristorante made in Italy denunciato

Donna con gravi ustioni ricoverata dopo aver mangiato funghi ripieni in un “Olive Garden”

In un ristorante della catena Olive Garden una donna ha subito gravi ustioni al palato dopo aver mangiato un fungo ripieno.

Gravi ustioni al palato che hanno causato un pronto ricovero in ospedale. E’ la disavventura capitata a una donna texana, che è stata portata in elicottero al Centro Ustioni del Parkland Hospital di Dallas. A parlarne, fra gli altri, è un articolo sul portale gastronomico Delish.

Danny Howard, la sfortunata protagonista della vicenda, si è ustionata mangiando un fungo ripieno nella prestigiosa catena di ristoranti italiani “Olive Garden”.

Gravi ustioni alla bocca dopo aver mangiato un fungo ripieno

La donna ha riportato gravissime ustioni al palato, alla gola e alla trachea. Secondo quanto dichiarato allo Star-Telegram, l’incidente risalirebbe a due anni fa. L’11 Agosto 2017 Danny Howard si era recata all’Olive Garden di Fort Worth, in Texas, e aveva ordinato dei funghi ripieni dal menu.

Ma il piatto che le è stato consegnato era decisamente troppo bollente. Così, quando la donna ha inghiottito il primo boccone, il fungo ripieno di formaggio fuso le ha ustionato la gola impedendole di respirare.

In preda al panico, la Howard si è aggirata per il locale cercando aiuto. Ma il personale non è riuscito a comprendere cosa stesse succedendo, anche perché la donna non riusciva assolutamente a parlare. Solo dopo qualche minuto è riuscita a vomitare il fungo incriminato.

Vola in elicottero al pronto soccorso dopo essersi ustionata con i funghi, denuncia il locale: 1 milione di danni

Il peggio però doveva ancora venire. La gola della donna, a causa delle gravi ustioni subite dopo aver mangiato i funghi, ha cominciato a gonfiarsi, occludendo la respirazione. Danny Howard è stata quindi ricoverata in elicottero al Centro Ustioni del Parkland Hospital. Dove l’equipe medica è riuscita a salvarle la vita e le corde vocali.

La donna, scossa dall’incidente, ha deciso quindi di far causa alla catena di ristoranti, una delle eccellenze del “made in Italy” nel mondo. Chiedendo danni che vanno da duecentomila a un milione di dollari.

“Il personale dell’Olive Garden”, si legge nella denuncia, “è accusato di negligenza. Nessuno ha mai specificato che il piatto fosse bollente o potesse causare ustioni di grave entità.” Ma a tutt’oggi non sono pervenute reazioni da parte dei titolari del ristorante incriminato.

Cristina Pezzica