Isola dei Famosi news, Fabrizio Corona rivela: “Jo Squillo ha rischiato di morire per colpa di un errore della produzione”

Fabrizio Corona rivela che Jo Squillo ha rischiato di morire per colpa di un errore della produzione de “L’Isola dei Famosi 9”.

Attraverso il suo magazine, Fabrizio Corona rivela un importante dettaglio inerente il ritiro di Jo Squillo dall’“Isola dei Famosi 9”, causato, almeno ufficialmente, da un infortunio alla caviglia che ancora oggi la costringe a muoversi con le stampelle.

La showgirl avrebbe rischiato di morire, a causa di un errore della produzione. A tal proposito, sul magazine di Corona si legge che:

“Tutto questo è partito da un suo semplice slogamento e seguito da un disastroso errore della produzione. Infatti dopo il problema alla caviglia la produzione ha tentato di aiutarla utilizzando dei medicinali. L’errore clamoroso è stato che le medicine erano troppo forti, cosa che sommatasi alla sua condizione di quasi digiuno, viste le razioni di cibo minime del programma, hanno provocato in lei un vero e proprio collasso”.

Fabrizio Corona: “Jo Squillo è stata salvata in tempo per evitare la tragedia”

Per fortuna, la vicenda si è risolta nel migliore dei modi:

“La situazione era critica. Jo Squillo ha rischiato di perdere la vita per questo errore, ma per fortuna sembra essere stata salvata in tempo per evitare la tragedia. I medici hanno infatti provveduto a risolvere la sua situazione e adesso l’isolana non sembra essere più in pericolo di vita”.

Maria Rita Gagliardi

Leggi NewNotizie.it anche su Google News, Segui NewNotizie su Instagram