Madre trova una nota nel cestino del pranzo: “Non mandare tuo figlio a scuola con i biscotti”

Una mamma ha chiesto consiglio a Facebook dopo aver trovato una lettera nel cestino del pranzo di suo figlio.

La madre ha trovato un messaggio lasciato dall’insegnante, istruendola a non mandare a scuola il bambino con i biscotti “a meno che non ce ne siano abbastanza per tutti”.

Dopo che le immagini del messaggio sono diventate virali su Facebook, molti utenti hanno detto di considerare il gesto dell’insegnante “davvero ridicolo”.

Furiosa del fatto che il pranzo di suo figlio venisse sorvegliato, la madre, che ha voluto restare nell’anonimato, si è rivolta al popolo di Facebook per avere un consiglio sul da farsi.

La donna ha chiesto spiegazioni all’insegnante

Come racconta il Daily Star Online, la donna ha condiviso una foto della nota sulla pagina Addictive Free Lifestyle. “Cara mamma – si legge nella lettera dell’insegnante – puoi evitare di mandare il piccolo a scuola con i biscotti, a meno che non ce ne siano abbastanza per tutti. E’ una situazione difficile per gli altri bambini. Grazie”.

La mamma ha specificato su Facebook di essere rimasta “sbalordita” dal messaggio, e di essersi recata il mattino seguente a scuola per chiedere spiegazioni.

L’insegnante le ha ribadito il concetto espresso nel biglietto, ed è per questo che la donna ha voluto raccontare la storia sul social network.

Il suo post su Facebook ha collezionato 677 like e dozzine di commenti, con molti che hanno sottolineato che la nota non era poi così necessaria.