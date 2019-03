Messaggio straordinario da Medjugorje di oggi 18 Marzo 2019: grande attesa per le parole della Madonna

A Medjugorje, è grande l’attesa per il messaggio straordinario di oggi 18 marzo 2019. Come anche ogni 2 e 25 del mese, migliaia di fedeli attendono di ricevere in tempo reale il messaggio della Madonna, che è solita apparire dal 1981 nella cittadina bosniaca alla veggente Mirjana. La prima volta avvenne nel lontano giugno del 1981: era il 23, quando due testimoni, Ivanka e Mirjana, riferirono di aver assistito a un fenomeno incredibile e cioè all’apparizione di una donna su di una nuvola che teneva in braccio un bambino. Quella donna era la madre del Signore e da quel giorno ad oggi decine di migliaia di fedeli hanno recitato il Santo Rosario scalando quella stessa collina dalla quale moltissime persone sono tornate miracolate.Per il momento, vi proponiamo l’ultimo messaggio del 2 marzo 2019:Cari figli, vi chiamo apostoli del mio amore, vi mostro mio Figlio che è vera pace e vero amore. Come madre, per misericordia di Dio, desidero condurvi a Lui. Figli miei, perciò vi invito a guardare voi stessi partendo da mio Figlio, a guardare Lui con cuore e con cuore vedere dove siete voi e dove va la vostra vita. Figli miei, vi invito a capire che ringraziando mio Figlio, siete vivi per mezzo del Suo amore e del Suo sacrificio. Voi chiedete a mio Figlio di essere buono e misericordioso con voi e da tanto tempo io vi invito alla misericordia. Chiedete a Lui di essere buono e che vi perdoni e da tanto tempo io prego i miei figli di perdonare e di amare tutti gli uomini che incontrano. Quando con cuore comprenderete le mie parole, comprenderete e conoscerete il vero amore e potrete essere apostoli di questo amore, i miei apostoli. Miei cari figli, vi ringrazio.