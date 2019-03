“Prove generali” da papà per il Principe Harry: padrino al battesimo della piccola Lena Tindall

I Duchi del Sussex hanno presenziato al battesimo della piccola Lena Tindall, la figlia di Zara, cugina di Harry. E proprio a Harry è spettato lo specialissimo ruolo di padrino, nell’attesa di ottenerne (a breve) uno più importante

Giornata di festa per la famiglia reale inglese. La piccola Lena Tindall, seconda figlia della cavallerizza Zara Phillips e dell’ex giocatore di rugby Mike Tindall, ha ricevuto il sacramento del battesimo e il Principe Harry ha avuto in questa occasione un ruolo di tutto rispetto: quello di padrino. Zara Anne Elizabeth, figlia della Principessa Anna e quindi nipote di Elisabetta II, è cugina di William e Harry e 17esima nella linea di successione al trono d’Inghilterra. Harry, nell’attesa di diventare papà, ha potuto fare alcune “prove generali”.

Il Principe Harry padrino al battesimo di Lena Tindall, Harry, le foto pubblicate dal Daily Mail

Prove da quasi papà per il Principe Harry che ha rivestito il ruolo di padrino al battesimo della piccola Lena Tindall. Alla cerimonia, svoltasi alla St. Nicholas Church di Cherington nel corso di una giornata uggiosa, hanno presenziato i Duchi del Sussex (alle loro ultime uscite prima del parto di Meghan) e anche la regina Elisabetta II. Assenti, invece, il Principe Filippo e i Duchi di Cambridge, impegnati a presenziare a una parata in onore di San Patrizio. Le foto esclusive che immortalano gli invitati alla cerimonia sono state diffuse dal Daily Mail. Look assolutamente “candido” per la regina, che ha indossato un cappotto color perla, un cappello abbinato, dei guanti neri e l’immancabile borsetta. Cappotto lungo, a coprire l’ormai rotondissimo pancione, per Meghan. Presenti alla cerimonia anche i nonni della piccola, la Principessa Anna e l’ex marito il capitano Mark Philips, che hanno divorziato nel 1992.

Il Principe Harry padrino al battesimo di Lena Tindall, una cerimonia molto intima

“C’erano soltanto una decina di auto della polizia parcheggiate in maniera discreta nella piazza del paese e alcuni agenti in giro per le strade”, ha rivelato uno spettatore presente all’esterno della Chiesetta. Una cerimonia intima, dunque, e addirittura la consigliera comunale Kate Gegg, presente, non sapeva neppure che sarebbero intervenuti i reali. Lena Tindall è la seconda figlia di Zara e Mike, nata dopo Mia Grace che oggi ha 5 anni. Per Harry rivestire il ruolo da padrino deve essere stata un’esperienza sicuramente nuova: non lo è stato per nessuno dei tre figli di William, visto che secondo tradizione reale si tende ad escludere i parenti più vicini.

