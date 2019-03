70enne trovata morta in casa, aveva dello scotch su bocca e naso: è mistero a Talenti

70enne trovata morta in casa, è mistero sulla dinamica dell’accaduto: la donna aveva dello scotch su naso e bocca, si pensa ad un possibile suicidio.

Era andato a trovare l’anziana parente, una donna di 70 anni, per sincerarsi delle sue condizioni di salute, ma quando è entrato in casa della donna l’ha trovata priva di coscienza con dello scotch che le avvolgeva naso e bocca. Il familiare, temendo di perderla, ha immediatamente avvertito il 118, ma quando gli operatori sanitari sono giunti nell’appartamento situato nel quartiere Talenti (Roma), non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

70enne trovata morta in casa: ipotesi suicidio

Da un primo controllo sul corpo della donna, non sono stati trovati segni di violenza, dato che porterebbe ad escludere un’aggressione. Inoltre pare che nell’appartamento della donna non manchi nulla, indizio che indirizzerebbe verso l’ipotesi dei suicidio. Al momento, però, la Polizia è al lavoro sul caso e non esclude nessuna possibile pista. Per questo motivo il procuratore ha disposto che venga effettuata un’autopsia sul corpo della donna. Solo quando arriveranno i risultati dell’esame autoptico sul cadavere, verranno escluse alcune ipotesi e si potrà procedere alla ricostruzione di una possibile dinamica.