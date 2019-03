Cosa vedere stasera in tv? Il palinsesto dei programmi di martedì 19 marzo 2019 in prima e seconda serata

Cosa andrà in onda stasera in tv, 18 marzo 2019, sulle principali reti nazionali in chiaro?

NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto.

Iniziamo con la programmazione di Rai 1 che propone una nuova puntata del nuovo programma di Alberto Angela, “Meraviglie-la Penisola dei tesori”: un viaggio lungo lo stivale per visitare i piu’ bei luoghi artistici e paesaggistici del Paese. Protagonista del nuovo programma culturale sara’ l’Italia intera con le sue eccellenze artistiche e naturalistiche. Ogni puntata sara’ dedicata a tre diverse realta’ del Paese, una ciascuna per nord, centro e sud. In ogni episodio incontreremo un personaggio storico legato a quel luogo, interpretato da un attore, e non mancheranno ospiti importanti sempre legati ai diversi luoghi. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film, con protagonisti Serena Rossi e Giampaolo Morelli, “Ammore e malavita”: a Napoli si incrociano i destini di quattro differenti individui: un boss della camorra decide di cambiare vita e tenta in tutti i modi di sparire dalla circolazione con l’aiuto dell’astuta moglie mentre un’infermiera sognatrice e un temuto sicario sono sospesi tra il loro passato e un incerto futuro. In seconda serata, “Fatti unici”: il commissario Marisa cerca di dirigere un disorganizzato ufficio di polizia e, contemporaneamente, gestire le vicissitudini familiari con il fidanzato collega Paolo e il fratello truffatore, con obbligo di firma, Ciro.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento politico e di attualità “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo quindi ai canali Mediaset (in coda, riepilogheremo tutti i canali, aggiungendo anche i principali canali del digitale terrestre) e partiamo da Rete 4 che propone, anche questa settimana, una serata all’insegna delle soap opera, con un nuovo episodio de “Il Segreto” e “Una vita”. A seguire, “Confessione reporter”.

Su Canale 5 serata all’insegna delle risate, con il film “Benvenuti al Nord”: dopo l’esperienza nel piccolo ufficio postale campano di due anni prima, Alberto e’ ritornato nella sua Milano, dedicandosi esclusivamente al lavoro, tanto che la moglie Silvia ha deciso di lasciarlo. A Castellabate, invece, Mattia ha continuato ad essere ancora più irresponsabile finendo anche lui per essere mollato dalla moglie Maria, dalla quale ha avuto un figlio. Tuttavia, il campano viene trasferito a Milano e nel capoluogo lombardo Mattia si ritrova catapultato in un universo a lui totalmente estraneo e incomprensibile, fatto di ossessioni per il lavoro, stili di vita all’ultima moda e ansie secessioniste. Toccherà al ritrovato amico Alberto aiutarlo a conoscere meglio la giungla metropolitana. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 un nuovo appuntamento con i servizi e le inchieste de “Le Iene Show”, seguite da due nuovi episodi de “I Griffin”.

Su La7 va in onda l’approfondimento politico e di attualità di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo il film “Penelope”: Penelope Wilhern e’ una giovane di una ricca famiglia sulla quale grava una maledizione, pronunciata da una strega di molte generazioni addietro e di cui lei e’ vittima incolpevole. Il risultato e’ un terribile naso da porcellino, che la sfigura e la costringe a vivere reclusa e lontana dalla vita che vorrebbe condurre. L’unica condizione che consente di spezzare il maleficio e’ che la ragazza venga amata da “qualcuno come lei”.

Stasera in TV, martedì 19 marzo 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 Meraviglie – La Penisola dei tesori

23:45 Porta a Porta

Rai 2

21:25 Ammore e malavita (film)

23:30 Fatti unici (spettacolo)

Rai 3

21:20 #cartabianca

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 Il segreto (serie tv)

22:00 Il segreto (serie tv)

22:30 Una vita (serie tv)

23:00 Una vita (serie tv)

23:30 Confessione Reporter

Canale 5

21:21 Benvenuti al Nord (film)

23:40 TG5 – Notte

Italia 1

21:25 Le Iene Show

1:00 I Griffin

La 7

21:15 Di Martedì

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 Ultimatum alla Terra (film)

23:20 Skyfall (film)

Iris

21:00 Gli uomini della terra selvaggia (film)

22:51 Lo sperone nudo (film)

Cielo

21:20 Penelope (film)

23:15 Questione di labbra

