Royal Family News, il Principe Carlo e il tuffo in bermuda alle Barbados

Tuffo “reale” in bermuda per il Principe Carlo in vacanza alle Barbados

Durante una breve vacanza alle Barbados, il Principe Carlo è stato immortalato mentre si tuffa in acqua in bermuda floreali.

L’abito non fa il monaco, ma sicuramente fa il Principe. E se si tratta del Principe Carlo, non sorprende che perfino un tuffo in bermuda possa essere paparazzato e finire sui tabloid. Come riporta un articolo comparso di recente su Daily Star.

Il tuffo fuori programma del principe Carlo

L’erede al trono d’Inghilterra, insieme alla moglie Camilla Parker-Bowles, si è recato alle Barbados per una serie di impegni di lavoro. Ma il clima incantevole e le splendide spiagge dei Caraibi non hanno lasciato indifferente il futuro sovrano. Durante una pausa relax Carlo si è avventurato sulla spiaggia indossando dei bermuda floreali, che naturalmente non sono sfuggiti agli occhi dei reporter.

Mentre Camilla si accontentava di prendere il sole in un elegante costume intero blu scuro, Carlo ha voluto invece fare un tuffo. E nuotare, per un po’, come un uomo comune e non il futuro Re d’Inghilterra.

Qualche ora di vacanza prima di tornare ai reali impegni, che si preannunciano decisamente importanti per il Principe Carlo e la sua consorte.

Il viaggio di Camilla e Carlo d’Inghilterra alle Barbados

Quella di Camilla e Carlo sarà la prima visita di due reali inglesi a Cuba, dove trascorreranno quattro giorni. Ma il Principe e la Duchessa visiteranno anche le isole Cayman, Grenada e St. Vincent.

Al loro arrivo nelle Antille, Carlo e Camilla sono stati accolti con gran calore dal primo ministro Allen Chastane. Il Principe di Galles inoltre rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, che era presente sul luogo dello “storico” incontro.

“Il Commonwealth”, ha affermato Carlo, “ha avuto un ruolo chiave nella mia vita da che ho memoria. Malgrado le sfide globali degli ultimi settant’anni, oggi il Commonwealth mi sembra più vitale che mai.“ E non sono mancati gli accenni anche ai temi ambientali tanto cari al futuro sovrano. “Non riesco a pensare a una sfida più grande e terribile del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici. Che rappresentano una minaccia non solo per l’isola di Santa Lucia, ma per tutta la regione.”

Cristina Pezzica.