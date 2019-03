‘Ciao Darwin’, ESCLUSIVA a ‘Madre Natura’ Ema Kovac: “Onorata di aver lavorato con Bonolis e Laurenti!”

Intervista alla bellissima modella e ‘Madre Natura’ Ema Kovac

Lo scorso venerdì 8 marzo ha allietato il pubblico maschile partecipando in qualità di ‘Madre Natura’ nel programma di Paolo Bonolis ‘Ciao Darwin’; parliamo di Eva Kovac, stupenda bellezza croata che abbiamo avuto modo di intervistare in ESCLUSIVA.

Ciao Ema, grazie per essere qui con noi. Innanzitutto raccontaci come sei arrivata a diventare ‘Madre Natura’ nel popolare programma di Canale 5 ‘Ciao Darwin’…

Ciao! Grazie mille a voi per questa intervista! Tutto è iniziato l’anno scorso, quando ho conosciuto Maria Pia Chicchese ed il resto della produzione di ‘SDL’ a Milano tramite il mio agente, Daniele Rollo. Dopo i primi due casting di Milano c’è stato un callback a Roma, dove ho anche conosciuto Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, Marco Salvati, Roberto Cenci e tutto il resto della squadra di ‘Ciao Darwin’. Sono stati fin da subito tutti molto simpatici e gentili con me, mi sono sentita a casa. Dopo un paio di giorni mi ha chiamato Daniele dicendo: “Ema, sei piaciuta tantissimo! Sei confermata ed aprirai il programma!” Ho subito capito che sarebbe stata una grande avventura.

Che esperienza è stata lavorare con due grandi personaggi come Paolo Bonolis e Luca Laurenti?

Sono persone dalle quali puoi imparare tantissimo. E’ stato un onore lavorare con loro, mi permetto di dire che sono icone televisive. Mi sono sentita subito parte di una grande famiglia e ho imparato molto dai loro consigli sul set.

La bellissima Ema Kovac parla di ‘Ciao Darwin’

Dalla tua partecipazione al programma dello scorso venerdì, i social sono esplosi con diversi post dedicati a te e alla tua esplosiva femminilità: cosa rappresenta per te questa cosa?

Sono molto contenta, ‘Ciao Darwin’ per me è stata una grande vetrina dandomi la possibilità di farmi conoscere non solo per il mio aspetto fisico ma anche caratteriale. Spero di essere un buon esempio per le tante persone che hanno iniziato a seguirmi e cercherò di raccontarmi sempre di più giorno dopo giorno.

Bomba sexy davanti alle telecamere, ma come sei nella vita di tutti i giorni e come vedi il tuo futuro tra 10 anni?

Ho cercato sempre di essere me stessa, davanti e dietro le telecamere. Sono una ragazza semplice, trascorro tanto tempo con i miei amici, studio e mi alleno e quando mi sento giù di morale guardo tutto il giorno Netflix… Il futuro che vedo è solare e pieno di gioia e spero vivamente di lavorare ancora con personaggi come Paolo e Luca! Il mio motto è “Solo il cielo è il mio limite”. Onestamente non ho mai pensato di diventare astronauta!

A parte la tua innata bellezza, qual è il segreto del tuo fisico perfetto?

Il segreto è molto semplice: fare un’attività fisica che ti rende felice! La palestra mi libera dallo stress mentre sto cercando di bilanciare il mio lavoro con l’università. A volte è necessario fare dei sacrifici per ottenere dei risultati migliori, cerco di avere un’alimentazione salutare, senza però rinunciare al cibo che amo. Pasta e Nutella sono sempre gli ingredienti fondamentali della mia cucina!

Simone Ciloni