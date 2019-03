Cosa c’è stasera in tv? Il palinsesto in prima e seconda serata di mercoledì 20 marzo 2019

Cosa andrà in onda stasera in tv, 20 marzo 2019, sulle principali reti nazionali in chiaro?

Come sempre, vi comunichiamo cosa propone il palinsesto televisivo nazionale in prima e seconda serata. Ecco i principali programmi di questa sera.

Partiamo da Rai 1 che propone il film “Si accettano miracoli”: Fulvio e’ un tagliatore di teste senza scrupoli che lavora per una nota multinazionale. Dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda, però, anche lui viene licenziato e a causa della sua scomposta reazione viene costretto a scontare un mese di servizi sociali presso il domicilio di suo fratello Don Germano, parroco di un piccolo borgo del sud d’Italia. Manager scaltro e navigato, Fulvio, per aiutare il fratello, i bambini e tutto il paese, si inventa un “miracolo” che trasforma quel borgo dimenticato da Dio in un luogo di culto e pellegrinaggio per migliaia di devoti. L’idea sembra funzionare a meraviglia, ma quando il Vaticano invia sul posto i vescovi per le verifiche del caso, il piano di Fulvio inizia a vacillare. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio de “La Porta Rossa 2”, fiction con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession: la storia nella seconda stagione si riallaccerà immediatamente ai fatti del primo capitolo: Il commissario Cagliostro, ancora intrappolato nel mondo dei vivi, dovrà fare di tutto per sottrarre alla morte la sua piccola figlia e far luce su un mistero che coinvolge i suoi affetti più cari. A seguire, il film “Io e lei”.

Su Rai 3 nuovo appuntamento con i casi di “Chi l’ha visto”, programma condotto da Federica Sciarelli. Subito dopo. il tg della notte.

Passiamo, ora, alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “The italian job”: dopo aver sottratto una montagna di lingotti d’oro da un palazzo veneziano, Charlie Croker e la sua banda, formata da un complice interno, un genio del computer, un autista, un esperto di esplosivi e uno scassinatore di casseforti, devono arrendersi all’evidenza: qualcuno ha “soffiato”. Con l’aiuto di Stella, il gruppo si trasferisce in California sulle tracce del traditore, per recuperare il malloppo. Il piano prevede di manipolare il sistema di controllo del traffico di Los Angeles, creando un ingorgo di proporzioni mai viste. In seconda serata, un altro film: “Flags of out fathers”.

Su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento con Barbara D’Urso e “Live Non è la D’Urso”. Questa sera, la padrona di casa Barbara D’Urso, tra gli altri, ospiterà in studio, in esclusiva, Brigitte Nielsen. Subito dopo, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Deadpool”: le avventure del mercenario Wade Wilson, un ex agente delle forze speciali che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità. Con la sua nuova abilita’ di guarire rapidamente e un pungente senso dell’umorismo, Deadpool andrà a caccia dell’uomo che gli ha quasi rovinato la vita. Subito dopo, nuovi episodi di “Lucifer”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Notte brava a Las Vegas”: dopo una notte di baldoria e tanto alcool lui e lei si ritrovano il mattino seguente sposati. Cercano di divorziare, ma scoprono di aver vinto un sacco di soldi al Casinò e quindi visto che sono sposati devono dividersi la torta. Inevitabilmente nasce del tenero tra i due.

