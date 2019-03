ESCLUSIVA Sen. Urso (FdI): “Via della Seta? Consegniamo alla Cina le chiavi di casa nostra”

Intervista al Senatore Urso di ‘Fratelli d’Italia’

Buonasera Sen. Urso, per prima cosa le chiediamo qual è il suo parere sull’accordo Italia-Cina e la cosiddetta ‘Via della Seta’…

Il Memorandum sulla ‘Via della Seta’ e i 59 accordi collegati non possono essere derubricati ad accordo commerciale, perché sono invece accordi politici tra Stati che coinvolgono settori strategici quali finanza, banche, infrastrutture, logistica, energia, persino spazio e telecomunicazioni. L’Italia diventa cavallo di Troia per il dominio cinese in Europa. E’ grave che tutto ciò sia stato realizzato in segreto con trattative oscure, tralasciando ogni aspetto legato alla sicurezza nazionale e alla nostra sovranità economica. Consegniamo, in pratica alla Cina le chiavi di casa nostra.

Il Sen. Urso sul caso Diciotti e la ‘Via della Seta’

In merito al caso Diciotti il Ministro Salvini è stato assolto e il Senato ha respinto l’autorizzazione a procedere contro il vicepremier: ci dia un suo commento a questo proposito…

Abbiamo fatto bene a respingere la richiesta dei magistrati per due ordini di motivi: Salvini ha agito sulla base di un chiaro mandato popolare per garantire la sicurezza nazionale e perché non sta ai magistrati sindacare sulle scelte politiche dell’Esecutivo e quindi del Parlamento.

Simone Ciloni