Isola dei Famosi news: Soleil Sorge era fidanzata con il calciatore Alessio Romagnoli prima di Jeremias Rodriguez?

Secondo il settimanale “Chi”, prima di sbarcare in Honduras, a “L’Isola dei Famosi 9”, Soleil Sorge era fidanzata con il calciatore Alessio Romagnoli.

Il settimanale “Chi”, il cui nuovo numero è in edicola a partire da oggi, lancia uno scoop riguardante Soleil Sorge, naufraga de “L’Isola dei Famosi 9”, che in Honduras si è sentimentalmente legata a Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, attirandosi le antipatie degli altri naufraghi, tranne quelle di Riccardo Fogli e Sarah Altobello.

Lo scoop di “Chi” su Soleil Sorge e Alessio Romagnoli

Secondo quanto riferisce il giornale diretto da Alfonso Signorini, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, prima di sbarcare in Honduras, avrebbe avuto una frequentazione con un calciatore, Alessio Romagnoli. A tal proposito, il giornale scrive:

“ll cuore di Soleil Sorge, oggi legata a Jeremias Rodriguez, prima di partire per l’Isola batteva per uno dei calciatori più forti del campionato e della Nazionale. Stiamo parlando del difensore del Milan Alessio Romagnoli. Come avrà reagito lui alla scintilla scoccata tra Soleil e Jeremias?”.

Se Soleil, ancora impegnata nel reality show di Canale 5, ad un passo dalla finale che si svolgerà tra meno di due settimane, non può ancora dire la sua, in merito alla “soffiata”, del giornale, Jeremias, rientrato in Italia da poco, non ha ancora commentato la notizia. Ospite dell’ultiima puntata di “Verissimo”, si è semplicemente limitato a dire di provare un’attrazione per la ragazza, ma non ancora amore (ve ne abbiamo parlato qui).

Attendiamo che Soleil rientri in Italia per confermare o smentire il precedente flirt con Alessio.

Maria Rita Gagliardi