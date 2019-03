Ivana Icardi nel cast del Grande Fratello 16? Wanda Nara non sarebbe contenta

Sembra che Ivana Icardi farà parte del cast della prossima edizione del “Grande Fratello”, con grande disappunto della cognata Wanda Nara.

Il prossimo 8 aprile, in diretta su Canale 5, aprirà ufficialmente i battenti la nuova edizione del “Grande Fratello”, la sedicesima, condotta, anche quest’anno, da Barbara D’Urso. Come già successo per l’edizione precedente, anche per quella che sta per essere trasmessa, gli autori del reality show hanno deciso di puntare su volti sconosciuti ed alcuni noti al grande pubblico.

Il settimanale “Oggi”, in esclusiva, rivela che ad entrare nella Casa più spiata d’Italia sarà, tra gli altri, Ivana Icardi, sorella di Mauro e cognata di Wanda Nara. Quest’ultima, secondo quanto raccontato dal giornale, non sarebbe per niente entusiasta all’idea di vedere Ivana in tv. Wanda e Ivana (quest’ultima ha già partecipato alla versione argentina del reality show) non hanno rapporti da un anno e, da qualche mese, sono protagoniste di una vera e propria guerra mediatica.

Un anno fa, Ivana ha partecipato al “Gran Hermano Vip” (dove si è classificata seconda) e, secondo i media sud americani, la sua partecipazione avrebbe compromesso la convocazione di Icardi nella nazionale argentina agli ultimi Mondiali di Calcio. Una scelta che avrebbe mandato su tutte le furie Wanda Nara che, invano, avrebbe tentato di far cambiare idea alla cognata.

L’appello a “Domenica Live”

Recentemente, Ivana è stata ospite a “Domenica Live” per parlare della situazione incresciosa che sta vivendo con il fratello e la cognata, ribadendo di non nutrire alcuna stima nei confronti di quest’ultima. La sua partecipazione al “Grande Fratello” incrinerà ulteriormente i rapporti?

Maria Rita Gagliardi

