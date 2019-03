Live Non è la D’Urso: Paola Caruso: “Voglio che Michelino abbia un padre”

Ospite a “Live Non è la D’Urso”, Paola Caruso presenta ufficialmente il figlio Michelino e lancia un messaggio a Francesco Caserta, padre del bambino.

Questa sera, Paola Caruso è stata ospite a “Live Non è La D’Urso”, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, per presentare ufficialmente il figlio Michelino, il suo primo figlio, nato due settimane fa (ve ne abbiamo parlato qui).

La Bonas di “Avanti un altro” si è detta, ovviamente, felicissima di essere diventata mamma:

“Sono felicissima. La rifarei mille volte questa scelta. Da quando c’è lui la mia vita ha un senso”.

La showgirl, che ha scoperto di essere in dolce attesa durante la sua partecipazione al game show “Pechino Express”, ha lanciato un appello a Francesco Caserta, padre di Michelino che non ha voluto riconoscere il bambino:

“Mi sembrava giusto avvertirlo. E’ sempre il figlio. Mi ha scritto che stava venendo al parto. Mio figlio ha diritto ad avere un padre. Ci ho provato. I figli sono i giudici della nostra vita”.

Paola Caruso: “Voglio un padre per Michelino, ma non posso obbligare Francesco Caserta ad esserlo”

Seppur desiderosa di avere una famiglia unita per il bene del suo bambino, Paola è consapevole del fatto che Francesco Caserta non possa essere obbligato a fare il padre, se non vuole:

“”E’ incommentabile. Un uomo così si commenta da solo. Dai della poco di buono alla mamma di tuo figlio. Gli ho dato una possibilità. Dopo tre ore mi ha detto: “Non vengo, non posso venire”. Non credo sia stato lui. Forse, è successo qualcosa. Questo bambino è frutto dell’amore. Noi non obblighiamo nessuno a fare il padre. Stiamo bene io e lui”.

Maria Rita Gagliardi