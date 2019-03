Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 Marzo 2019: nervosismo per lo Scorpione, il Sagittario deve pensare alle cose belle

Mercoledì 20 Marzo 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete può avvantaggiarsi di questo anticipo di primavera e questa settimana resta utile anche per recuperare l’amore. Oltretutto, quest’anno arriva una bella energia perché hai una forza determinata non solo dal Sole, da oggi nel tuo segno, ma anche da Venere che presto regalerà un sorriso. E dunque sia in amore, che nelle relazioni interpersonali e anche nel lavoro, ci saranno delle buone opportunità. Naturalmente sempre un po’ part-time, lo so che ho stancato perché vi ripeto sempre questa cosa, però credo sia importante ribadirlo perché se ti capita qualcosa che ti piace ma che all’improvviso non dà garanzie è meglio farla piuttosto che non farla. Cura un po’ di più la forma fisica;

Toro. La parte iniziale di Marzo per il Toro ha provocato qualche piccolo dissenso. Che i Toro stiano cambiando vita l’ho detto più volte. Questo transito di Urano, che è da Marzo nel tuo spazio zodiacale, porta anche un cambiamento che non avresti voluto. A volte le stelle ci impongono persino dei fastidi. C’è chi ha dovuto cambiare modo di vita, orari, gruppi, anche stile nella propria esistenza, e questo a causa anche di un problema. D’altronde quando ci sono questi scossoni planetari, da una parte si è scontenti perché magari si rinuncia a qualcosa, dall’altra però si cresce e io penso che grazie a questo Saturno favorevole anche i Toro che hanno vissuto una grave crisi, un grave problema, e abbiano proprio per questo motivo una voglia di rivalsa talmente forte che ora la testardaggine vince e si possono fare cose importanti;

Gemelli. In questo mercoledì pare che i Gemelli, che stanno vivendo un momento di forti tensioni, non siano così docili ed è normale perché quelli che hanno vissuto una piccola crisi, anche in amore, che hanno avuto difficoltà di lavoro, con Giove in opposizione sono ancora un po’ sottotono. Per colpa di frequentazioni non tranquille si può cadere in qualche contraddizione. Io consiglio sempre di essere cauti perché le nuove opportunità possono essere gestite con attenzione ma non bisogna lanciarsi a capofitto, soprattutto in discussioni che potrebbero essere controproducenti;

Cancro. Il segno del Cancro ha dall’anno scorso Saturno in opposizione. Questo non vuol dire che le cose non arrivino. Per esempio, chi ha voluto una promozione prima o poi l’avrà e chi sta lottando per avere la riscossa, diciamo così, prima o poi sarà sulla cresta dell’onda, però tutto costa fatica. Poi magari una cosa che ti avevano promesso già da qualche mese, se non è arrivata arriverà ma sempre c’è tanta difficoltà nel fare tutto. Anche un nuovo lavoro potrebbe all’inizio creare dei problemi perché magari non sei accettato, perché devi farti le ossa. Tu stesso devi cercare, anche in amore, di ritrovare un po’ di tranquillità;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. I sentimenti pagano pegno in casa Leone perché questo segno zodiacale ha pensato alla forma fisica, non è stato bene. Molti non sono stati bene proprio per motivi tecnici, nel senso che hanno avuto dei fastidi a livello di malesseri stagionali, altri invece sono stati male perché si sono un po’ troppo arrabbiati. Il Leone quando prende fuoco sente il cuore che parte a mille, incomincia a battere forte forte forte, insomma non riesce a frenare la rabbia, e questo se può ogni tanto sfogare i nervi dall’altra, fisicamente, è controproducente. Voglio ricordare che tra mercoledì e venerdì le relazioni in genere migliorano;

Vergine. Oggi inizia la primavera, con un giorno di anticipo rispetto alla data canonica che è quella del 21 ma è un elemento di forza. Con i soldi, attenzione, bisogna essere un po’ accorti. Le due-tre settimane che arriveranno sono di uscite e forse questo è l’unico neo del periodo perché per il resto non si può dire che le cose non vadano bene. Credo che sia importante, adesso, fare affidamento sulle persone che conosci. Alcuni non riescono a dare gli stimoli che tu vorresti e bisogna cambiare;

Bilancia. Direi alla Bilancia di stare attenti alle malelingue perché quando si ha un ruolo di prestigio, oppure semplicemente quando si è belli e positivi come te, è facile avere attorno delle persone che sono un po’ invidiose di questa tua apparente tranquillità, perché poi lo sappiamo che dentro di te si agitano vortici e mulinelli. Diciamo che i conflitti ci sono e vanno superati, però sabato e domenica saranno giornate più interessanti anche per le relazioni;

Scorpione. Lo Scorpione è molto critico nei confronti degli altri e di se stesso, e allora anche lo Scorpione è più nervoso, magari ha chiuso una storia negli ultimi mesi, oppure si sente un po’ bistrattato. Per esempio, quelli che fanno la stessa cosa da anni vorrebbero cambiare ma sono tenuti lì. Non c’è una soluzione a cui aggrapparsi. Altri invece sono fermi e naturalmente sono ancora più arrabbiati. Da sabato si recupera in amore.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Di tutta la settimana, per il Sagittario, questa è la giornata più pesante forse perché ci sono tante cose da fare, da risolvere, e poche che possono essere portate avanti realmente. Dicevo qualche giorno fa che il Sagittario è sempre un segno molto creativo quindi anche se conoscere un Sagittario, o siete Sagittario, e appunto avete notizie di qualcuno che lavora in ufficio o voi stessi siete obbligati a fare delle cose un po’ ripetitive, credo ci sia sempre una valvola di sicurezza che scatta. C’è chi dipinge, c’è chi scrive, c’è chi si interessa all’arte. Il consiglio per questo mercoledì è quello, se ci sono delle provocazioni, di farsi scivolare le cose addosso e magari pensare alle cose belle della vita;

Capricorno. Per il Capricorno giornata un po’ caotica e i Capricorno sono in fase di transizione, però Vergine, Capricorno, Toro, i tre segni di terra, entro Maggio avranno un grande successo personale. Potranno contare su una grande forza. Fino a venerdì. Però, prudenza. Cerca di non affaticarti. È inevitabile subire degli attacchi o rispondere ad alcuni attacchi;

Acquario. I nati Acquario che devono investire nel proprio futuro sono da una parte molto motivati e dall’altra un po’ intristiti. Perché? Perché questo è un momento in cui la stanchezza si fa sentire, le spese sono tante e alcuni progetti non sono attuabili proprio per questioni di quattrini. Anzi, attenzione anche con fatture, conti. Bisogna evitare di mettere in discussione tutto quello che è stato portato avanti fino ad oggi. In amore ripensamenti;

Pesci. Resti un inguaribile romantico, però spesso nei romantici c’ quella vena di decadenza, quella vena di fatalismo, che porta dei pensieri negativi. Ecco, l’ultima cosa che bisogna fare adesso è essere poco attivi nei confronti del futuro. Attenzione a non rinchiudersi in un mondo di sogni che non ha nulla a che vedere con la realtà di tutti i giorni. Bisogna trovare un compromesso perché a volte sei troppo ansioso per quello che vivi e a volte sei troppo in aria e lontano da ciò che ti fa male. Il fine settimana potrà ricucire uno strappo o portare avanti una soluzione d’amore.

Maria Mento