Sesso con calciatori famosi, le rivelazioni di un escort rumeno ad Alberto Dandolo

Alberto Dandolo ha raccontato per Dagospia le confidenze di un escort rumeno che si intratterrebbe intimamente con dei calciatori famosi

Un’indiscrezione raccontata da Alberto Dandolo su Dagospia potrebbe trasformarsi in una vera e propria bomba mediatica. Il racconto riguarda il suo incontro, a cena, con un escort rumeno che ha finito per fare delle rivelazioni molto intime. In apparenza uno dei soliti giovani che tentano di darsi un tono nell’ambiente che conta, millantando storie più o meno segrete con personaggi famosi, il ragazzo- un modello che per arrotondare offre prestazioni sessuali a pagamento- ha invece dimostrato di essere davvero in contatto con qualche nome di tutto rispetto nel calcio che conta.

Escort rumeno confessa di avere rapporti con calciatori famosi, le indiscrezioni raccolte da Alberto Dandolo

Una sera a cena, a casa di un amico, l’incontro che lo stesso Alberto Dandolo– in parte protagonista di questa vicenda- ha definito come surreale. A rendere particolare la serata l’incontro con un giovane modello che occasionalmente si offre come escort intrattenendo rapporti sessuali (a pagamento) con personaggi più o meno famosi del mondo dello spettacolo e dello sport. Così, il giovane di origine rumena ha confessato a Dandolo di aver avuto degli incontri con un calciatore, non famosissimo, che qualche tempo fa giocava con la maglia del Milan. Il racconto si sarebbe però infiammato quando il giovane ha fatto il nome di un calciatore di primissima linea, dichiarando che con lui intrattiene un rapporto segreto, fatto anche di videochiamate e messaggi, da circa quattro anni.

Escort rumeno confessa di avere rapporti con calciatori famosi, la videochiamata illuminante

Alberto Dandolo avrebbe avuto, subito dopo il racconto, la conferma reale che le parole pronunciate dal modello di fatto corrisponderebbero al vero. “Tra un po’ ci sentiamo. Una videochiamata, come facciamo sempre”, gli avrebbe detto il ragazzo. Dopo, l’inizio della videochiamata a cui Dandolo avrebbe assistito con la preghiera di non farsi inquadrare dalla fotocamera del cellulare. All’altro capo del telefono il calciatore, spagnolo, prima nominato dall’escort. I due si sarebbero scambiati effusioni a parole, passando poi ai fatti con atti di autoerotismo. Al termine di tutto il calciatore avrebbe chiesto al giovane su quale conto versare il compenso dovuto (ammontante a 2mila euro). Pare che i due, sempre su rivelazione dell’escort, si incontrino anche in Spagna, in hotel, e che il calciatore in questione (ufficialmente etero e spostato) ami essere attivo durante i rapporti.

Maria Mento