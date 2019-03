Anticipazioni Uomini e Donne puntata 21 marzo 2019: in studio Luigi ed Irene, nuove esterne per Giulia ed Angela

Uomini e Donne anticipazioni: ecco cosa vedremo nella puntata di oggi

Anche oggi 21 marzo 2019 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo oggi su Canale 5 ! Oggi saranno ospiti in studio tante coppie formatesi all’interno del programma: Lorenzo e Claudia che a quanto pare andranno a convivere, Sonia ed Ivan, Luigi ed Irene ed infine Valentina Galli ovvero l’ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni. Entra in studio Valentina Galli e Maria le chiede se preferisce confrontarsi con Luigi ed Irene individualmente, o se non abbia problemi ad affrontarli insieme. La ragazza decide di fargli entrare separatamente e, così, entra Luigi Mastroianni. L’ex corteggiatrice gli recrimina di essere stato troppo affettuoso con lei, nonostante provasse già dei sentimenti verso Irene. L’ex tronista risponde che non sa dare un nome a ciò che prova per la ragazza, e che ancora non c’è vero e proprio amore. Irene entra ed afferma che entrambi non si lasciano andare subito, aggiungendo che questo non nuoce alla coppia.

Uomini e Donne anticipazioni: le esterne di Giulia Cavaglià ed Angela Nasti

Si passa poi alle esterne delle due troniste in carica: Giulia Cavaglià ed Angela Nasti. Giulia è uscita con con Manuel, con il quale c’è molto affiatamento. La tronista ha fatto un esterna con un Giulio, da cui sembra essere molto colpita, ma dice anche al ragazzo di non montarsi la testa perché prima avrebbe dovuto conoscerlo. I due corteggiatori, Manuel e Giulio, hanno un battibecco in studio. Angela Nasti invece è uscita con Fabrizio, con il quale sembra esserci molto feeling ed imbarazzo da parte della tronista. Anche Giulia è uscita con Fabrizio, e sembra che abbiano trascorso la stessa esterna. Angela è uscita con Luca Daffrè, con cui sembra esserci complicità. La tronista recrimina a Giulia di abbracciare molto i suoi corteggiatori, cercando il contatto fisico, lei dice che alla sua età è normale.