Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 21 marzo 2019

La programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 21 marzo 2019.

Come di consueto, vi proponiamo la programmazione completa di oggi, 21 marzo, in prima e seconda serata, sui principali canali italiani.

Partiamo da Rai 1 che, ormai da qualche mese, propone la fiction “Che Dio ci aiuti 5”, con Elena Sofia Ricci nei panni della simpatica Suor Angela. A seguire, una nuova puntata d “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda l’approfondimento politico e di attualità con “Popolo sovrano”. In seconda serata, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda uno speciale di “Chi l’ha visto?”, dedicato all’omicidio in Somalia, avvenuto 25 anni fa, di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Subito dopo, una nuova puntata del programma musicale “I miei vinili”.

Passiamo alle reti Mediaset, con Rete 4 che manda in onda una nuova puntata di “Diritto o rovescio”, programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Paolo Del Debbio. A seguire, il film “Tatort”.

Su Canale 5 va in onda, in prima visione, il film “Non si ruba a casa dei ladri”: Antonio, un onesto cittadino, cerca la sua vendetta nei confronti di Simone, un politico disonesto. Antonio inizialmente vorrebbe denunciarlo ma poi, conoscendo l’Italia, un paese nel quale l’iter della giustizia e’ lunghissimo e incerto, decide di vendicarsi in un altro modo: scopre che il suo nemico ha nascosto in una banca svizzera i proventi delle sue malefatte e decide di organizzare un “colpo” per riprendersi quello che gli e’ stato rubato. Per compiere l’impresa, Antonio mette su una piccola banda, formata da non professionisti i quali hanno in comune una sola cosa: anche loro sono stati truffati dalla politica corrotta. Il colpo si svolge a Zurigo dove ha sede la banca nella quale Simone ha nascosto i soldi. Con una serie di imprevedibili risvolti, e con una buffa sostituzione di persone (Antonio e la moglie si fingono Simone e la compagna), parte un meccanismo comico ad orologeria. E il colpo ha inizio. In seconda serata, il “Montecarlo Film Festival”, condotto da Ezio Greggio.

Su Italia 1 va in onda uno speciale de “Le Iene Show”, dedicato al caso di David Rossi. Subito dopo, nuovo appuntamento con gli irriverenti “Griffin”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento politico e di attualità di “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali, segnaliamo su Tv8 il film “Il Codice da Vinci”: il professore Langton di simbologia religiosa dell’Università di Harvard viene coinvolto nello strano decesso del curatore del museo Louvre a Parigi. Le sue indagini lo porteranno attraverso un lungo percorso fino a un segreto riguardante la vita di Gesù e quindi tutti i cardini della fede cattolica.

Stasera in TV, giovedì 21 marzo 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 Che dio ci aiuti 5 (serie tv)

23:40 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Popolo Sovrano

0:20 Stracult Live Show

Rai 3

21:10 Speciale Chi l’ha visto? Uccidete Ilaria Alpi e Miran Hrovatin: chi ha dato l’odine?

23:15 I miei vinili

Rete 4

21:25 Dritto e rovescio

0:32 Tatort – ore contate (film)

Canale 5

21:21 Non si ruba a casa dei ladri (film)

23:20 Montecarlo Festival de la Comedie

Italia 1

21:25 Le Iene presentano: Monte dei paschi di Siena

0:16 I Griffin (serie tv)

0:41 I Griffin (serie tv)

La7

21:15 PiazzaPulita

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 Il codice Da Vinci (film)

0:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Iris

21:00 Il velo dipinto (film)

23:35 Alfabeto

Cielo

21:20 Solomon Kane (film)

23:15 Ina: l’esploratrice del porno

Maria Rita Gagliardi