Dopo l’appello a Live Non è La D’Urso, Francesco Caserta risponde a Paola Caruso: “Il tempo risolverà le cose”

Dopo il messaggio che le ha mandato ieri sera, in diretta televisiva, Francesco Caserta risponde a Paola Caruso: “Il tempo risolverà le cose”

Ieri sera, Paola Caruso è stata ospite del programma, condotto da Barbara D’Urso, “Live Non è la D’Urso”, dove ha presentato ufficialmente il figlio Michele Nicola. In prima serata, l’ex Bonas di “Avanti un altro” ha lanciato un messaggio a Francesco Caserta, padre del bambino che, però, non ha voluto riconoscerlo (ve ne abbiamo parlato qui).

Parlando dell’attuale situazione con Francesco, Paola ha dichiarato:

“E’ incommentabile. Un uomo così si commenta da solo. Dai della poco di buono alla mamma di tuo figlio. Gli ho dato una possibilità. Dopo tre ore mi ha detto: “Non vengo, non posso venire”. Non credo sia stato lui. Forse, è successo qualcosa. Questo bambino è frutto dell’amore. Noi non obblighiamo nessuno a fare il padre. Stiamo bene io e lui. Ad ogni modo, Francesco, ti aspettiamo. Quando vuoi, se vuoi fare il padre, Michelino è qua”.

La replica di Francesco Caserta su Instagram

Incalzato dai suoi followers, Francesco, attraverso una Instagram story, ha aperto un piccolo spiraglio di speranza nei confronti della ex, scrivendo:

“Ho guardato i video della puntata di stasera e posso solamente dire che il tempo sistemerà ogni cosa. Ho un cuore e soprattutto un cervello fortunatamente. Sistemeremo ogni cosa. Tempo al tempo”.

Speriamo davvero che Francesco si riavvicini a Paola e riconosca il piccolo Michelino.

Maria Rita Gagliardi