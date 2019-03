Metro A Roma, paura alla stazione Barbarini: è crollato un gradino nella scala mobile 

Paura alla metro di Roma, crolla gradino scala mobile

Crolla un gradino nella scala mobile della metro A Roma, Stazione Barberini. Paura a Roma dopo che la stazione è stata chiusa per un guasto alle scale mobili. Intorno alle 10.30 di mattina un gradino della scala si è rotto, e ATAC ha chiuso l’intera stazione per motivi di sicurezza.

Dopo l’episodio del crollo della scala mobile nella stazione della metro nella Capitale, ancora paura a causa del cedimento di un gradino di una scala mobile. Fortunatamente nessuno si è fatto male.

In stazione si sono verificate delle scene di panico, come racconta a RomaToday uno dei testimoni presenti. “La scala mobile si è letteralmente accartocciata davanti ai miei e ai nostri occhi. La salita era piena e, ad un certo punto, abbiamo sentito un rumore metallico”. “In tanti hanno urlato, tutti volevano uscire di lì. C’è stato il panico anche perché le persone si sono quasi calpesatate per scappare”. Sicuramente la memoria del terribile incidente di ottobre, quando una scala è collassata ferendo molte persone, è tornato nella memoria dei romani.

Tanta paura ma nessun ferito

Tanta paura, ma nessun ferito, fortunatamente, nell’incidente che ha coinvolto la scala mobile della stazione.

Il personale presente in stazione ha aiutato i passeggeri che si trovavano in zona. Intanto ATAC ha pubblicato un aggiornamento su Twitter per informare gli utenti che la stazione Barberini era chiusa. “Stazione Barberini temporaneamente chiusa; treni transitano senza fermare (intervento tecnico). Utilizzabile la vicina stazione Spagna. Seguono aggiornamenti” si legge nel tweet.