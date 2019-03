Nozze segrete per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo lo scorso 18 marzo?

Secondo il settimanale “Gente”, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sarebbero convolati a nozze, lo scorso 18 marzo, in gran segreto.

Dopo la nascita della piccola Stella, avvenuta quattro mesi fa, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sarebbero stati protagonisti di un altro lieto evento: il loro matrimonio. Secondo quanto rivelato dal settimanale “Gente”, l’ex calciatore e l’ex Velina sarebbero diventati marito e moglie, in gran segreto, lo scorso 18 marzo.

La “soffiata” è arrivata direttamente da Giuseppe Lardieri, presidente del Municipio 9 di Milano che ha officiato la cerimonia, svoltasi con rito civile nella Sala delle nozze della splendida Villa Litta Modignani, nel quartiere milanese di Affori.

I dettagli delle nozze di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Il matrimonio sarebbe avvenuto in sordina, al riparo da qualsiasi clamore mediatico, con gli sposi arrivati nel luogo delle nozze, accompagnati solo dai due testimoni. Per l’occasione, lo sposo pare abbia optato per un look casual, mentre la sposa avrebbe indossato un tailleur con pantaloni neri ed una camicia color perla. Dopo il fatidico “si”, il presidente del Municipio 9, in onore degli sposi, ha recitato la poesia di Pablo Neruda “Se saprai starmi vicino”.

Per ora, sui loro social, Bobo e Costanza non hanno lasciato trapelare alcun dettaglio, in merito ai fiori d’arancio. In attesa che annuncino ufficialmente di essere diventati marito e moglie, facciamo loro i nostri più sentiti auguri!

Maria Rita Gagliardi