Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 Marzo 2019: il Toro subisce la tensione di Urano, necessità di stimoli per la Vergine

Giovedì 21 Marzo 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Giovedì e venerdì sono due giornate in cui l’Ariete potrebbe anche vivere qualche contrattempo, però, devo ricordare che questo è un momento in cui la maggioranza dei nati non si nasconde, anzi affronta in prima persona ogni avversità. Certo, ci vuole un po’ di accortezza, soprattutto in amore, fermo restando che comunque oggi voglio darti 5 stelle di forza, 4 di energia per l’amore e una in più per la bella carica vitale;

Toro. Chi sta con una persona del Toro in questi giorni noterà che è un pochino ansiosa e che sopporta un po’ meno le tensioni esterne. Quindi si litiga, si discute più facilmente, ma questo era abbastanza prevedibile dal momento che Urano, il pianeta dell’insostenibile, delle arrabbiature, delle diffidenze e dei cambiamenti, è entrato nel tuo segno e già dall’anno scorso molti Toro stanno cambiando vita, magari anche stanno cambiando situazioni nell’ambito del lavoro. Chiedo oggi e domani di evitare tensioni di troppo;

Gemelli. I Gemelli devono recuperare un po’ di serenità e credo che molti mi daranno ragione se dico che tra lunedì e mercoledì è successo un parapiglia oppure ci sono stati momenti in cui avresti voluto dirne quattro a qualcuno. A volte i Gemelli, quando hanno i nervi come si dice, quando sono arrabbiati, scrivono. Anziché urlare e sbraitare (possono anche farlo, eh, se necessario), preferiscono mettere nero su bianco tutte le proprie emozioni. Magari hai preparato una lettera da indirizzare a una persona che ti ha fatto del male e che invece in questi giorni, forse, andrebbe stuzzicata un po’ meno. Forse va anche aggiunto che questa lettera è rimasta nel cassetto;

Cancro. Spesso per i nati sotto il segno del Cancro rimanere sereni è un problema, ma la giornata di oggi (assieme a quella di domani) provoca proprio questa reazione, opposizione a tutto ciò che è stancante. La realtà è che in questi giorni ti possono fare delle belle proposte. Tu accetta ogni cosa buona che capita, anzi se hai fatto delle richieste l’anno scorso si possono sbloccare delle situazioni, però sappi che il periodo è tumultuoso e che nulla ti sarà regalato. Quindi anche se adesso fai un qualcosa di nuovo, è molto più faticoso rispetto a quello che facevi prima. La fine dl mese aiuterà l’amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Questa di giovedì per il Leone è una giornata un po’ strana. Una settimana particolare, un po’ giù di corda, addirittura qualcuno vorrebbe gettare la spugna. Io dico sempre al Leone: non gettare la spugna perché tu sei un combattente, quindi anche se non vinci una battaglia l’importante è averla disputata, mentre battere in ritirata non fa per te. Dal punto di vista sentimentale ci vuole un po’ di coraggio, anche se il meglio arriverà il prossimo mese. D’altronde, qualcuno deve dimenticare tristi trascorsi;

Vergine. Bisogna dire che il segno della Vergine ha bisogno di stimoli mentali e questo vale anche per l’amore. La Vergine può essere attratta fisicamente da una bella persona, le curve fanno effetto a tutti diciamo, i muscoli, insomma dipende dai gusti, però c’è da dire che alla fine quello che piace a te di una persona è la testa perché dopo essere stati insieme, dopo aver avuto degli approcci, e poi con una persona che gira per casa o comunque per la tua vita, diciamo così, tu hai bisogno di confrontarti, hai bisogno di parlare, quindi non basta solo l’aspetto sensuale. Giornata interessante. È possibile divertirsi e fare progetti;

Bilancia. La Bilancia deve confidare i proprio problemi, è giusto che si confronti, però sappiamo come sei fatto: tu chiedi aiuto a tutti e poi fai esattamente quello che vuoi. È una situazione un po’ particolare. Non drammatizzare tutto quello che vivi, anche perché da Maggio molte situazioni cambieranno. Forse vuoi colpire l’attenzione degli altri mostrandoti un po’ nervoso, un po’ più intransigente, però lo sanno tutti che alla fine sei un buono;

Scorpione. Momento un po’ conflittuale nel lavoro per il segno dello Scorpione. Bisogna ricordare che non c’è una grande voglia di fare tutto quello che hai già fatto. In altre parole, vorresti cambiare ma c’è questa opportunità? Con Urano in opposizione lo Scorpione è stanco, vuole liberarsi di un peso ma al tempo stesso non può farlo perché cosa vuol dire opposizione? Vorrei ma non posso. E qualcuno è stato male, altri hanno avuto problemi di soldi: insomma, per ora il percorso è lo stesso anche se si vorrebbe cambiare qualcosa. La fine del mese permette un bel recupero sentimentale.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Giovedì e venerdì sono giornate di recupero per il Sagittario e tutta la situazione regala maggiore energia. Che tu abbia più voglia di innamorarti è normale perché è arrivata la primavera, da mercoledì è arrivato il Sole positivo al segno e quindi ora si sorride di più, si vivono le situazioni con più energia e le opportunità non mancheranno. Ecco un bel cielo per gli incontri e per le relazioni che possono nascere anche nei prossimi giorni;

Capricorno. Per il Capricorno giornate tumultuose e caotiche. In questo momento tu hai bisogno di fare qualcosa di tuo perché guarda la tua vita, nel passato, soprattutto se hai più di 30 anni: tutte le cose che ti sono state delegate o magari in cui hai sostituito qualcuno, incarichi che sono nati nel passato che ti hanno visto fare qualcosa che qualcuno aveva già fatto, non sono andate bene, mentre tutte le cose che fai in prima persona, che ti piacciono, sono proprio quelle che funzionano di più. Quindi riveli anche una grande capacità di progettare cose per il futuro ed entro Maggio novità;

Acquario. L’Acquario se deve firmare un contratto, un accordo, ci pensa un po’. Periodo di ritardi. Urano dissonante può procurare qualche disagio con un’azienda, o perché tu hai qualche problema, o perché l’azienda ha qualche problema con te, insomma possibile che ci sia qualche momento di confusione. In amore ci vuole un po’ di attenzione. È un andamento instabile quello legato al cielo dominato da Urano, pianeta che governa il tuo segno, che in questi giorni promette un po’ troppa elettricità;

Pesci. Voglio dare un bel messaggio di speranza a tutti i nati sotto il segno dei Pesci che hanno chiuso una storia, che tra Gennaio e Febbraio hanno vissuto una crisi, perché ci sarà una compagnia splendida: quella di Venere che dalla prossima settimana aiuta a recuperare tantissimo, quindi non ti intestardire con persone che non valgono. Quando abbiamo un buon oroscopo non è che improvvisamente cambia la personalità di chi ci ha fatto soffrire, quindi io non ti dico di recuperare un rapporto soprattutto se non vale la pena di star lì a perderci tempo, però potresti guardarti attorno. Migliorare una storia è possibile solo se c’è la complicità di entrambi. È sempre un momento un po’ particolare per i soldi. Giove dissonante ricorda che anche i contratti, gli accordi, sono un po’ sottotono. Potrebbero farti, però, una bella proposta per Dicembre, Gennaio e Febbraio, quindi Dicembre 2019, Gennaio e Febbraio 2020. A qualcuno sembrerà un discorso prematuro, però molte persone nate sotto il segno dei Pesci che collaborano con aziende di anno in anno probabilmente devono già entro l’estate fare un progetto, firmare un accordo in vista della seconda parte dell’anno e oltre.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento