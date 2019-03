“Palla di cannone”, la Nasa scopre una nuova stella che viaggia a incredibile velocità

La Nasa avrebbe scoperto una nuova stella, una pulsar, che è stata chiamata “Palla di cannone”. La stella viaggia a grande velocità

Una nuova stella, e più precisamente una pulsar (qui il link per approfondire), cioè una stella di neutroni, è stata identificata dalla Nasa. L’Agenzia Spaziale Americana ha chiamato la stella “Palla di cannone”. Dal suo studio è emerso che il corpo celeste si muove ad una velocità elevatissima.

La Nasa scopre la stella “Palla di cannone”: potrebbe coprire la distanza Terra-Luna in sei minuti

La stella di neutroni denominata “Palla di cannone” e da poco scoperta dalla Nasa si muove a una velocità incredibile pari a 2.500.000 miglia orarie. Questo significa che la stella potrebbe percorrere in soli sei minuti la distanza che divide la Terra dalla Luna. La stella ha una coda che si estende a 13 anni luce di distanza e questo aiuta gli scienziati a capire in quale punto dell’universo si sia originata. Il corpo celeste è stato scoperto martedì scorso grazie all’utilizzo del Telescopio a raggi gamma Fermi della Nasa.

La Nasa scopre la stella “Palla di cannone”, parla Frank Schinzel. Le teorie della cospirazione

“Grazie alla sua coda a forma di dardo e ad un angolo di visione fortuito, possiamo risalire a questa pulsar direttamente al suo luogo di nascita“, ha rivelato Frank Schinzel, scienziato che opera presso l’Osservatorio Nazionale di Radioastronomia (NRAO) a Socorro, in New Mexico (Stati Uniti d’America). “Un ulteriore studio di questo oggetto ci aiuterà a capire meglio come queste esplosioni siano in grado di “calciare “le stelle di neutroni a così alta velocità“, ha aggiunto ancora lo studioso. Intanto, però, non si fanno attendere delle nuove teorie della cospirazione in merito questa nuova scoperta scientifica. La velocità, impressionante, della pulsar è stata messa sott’occhio da Blake Cousins, proprietario del canale YouTube thirdphaseofmoon. Una pulsar così veloce da poter, in realtà, essere una navicella spaziale aliena. “La Nasa ci sta dicendo la verità”, ha chiesto Cousins dal suo canale.

(Fonte: Daily Star Online)

Maria Mento