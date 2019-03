Royal Family News, nessuna foto del Principe Harry con il nipote George? I tabloid ci spiegano perché

Royal Family news: perché non esistono foto del Principe Harry con il nipote George? I tabloid britannici ci danno una spiegazione.

L’ultima discussione riguardante gli affari della Royal Family riguarda l’assenza di scatti che immortalano il Principe Harry mentre gioca o passa semplicemente del tempo in compagnia del nipote George (primogenito del fratello William). Eppure secondo i ben informati cronisti degli affari reali, Harry ha un ottimo rapporto con i nipoti, specialmente con George che è il più grande dei tre. Bisogna precisare che delle foto in cui compaiono entrambi ci sono, come in quelle del matrimonio con Meghan o quelle del 70° compleanno del Principe Carlo. Ma per quale motivo, dunque, i due reali appaiono nella stessa foto solo in scatti di celebrazioni importanti?

Ecco perché non esistono foto del Principe Harry con il nipote George, secondo i tabloid britannici

La curiosità è stata esaminata nel corso del podcast ‘Royally Obsessed‘ dalle due esperte di affari reali Kaitlin Menza e Lisa Ryan. La prima ha semplicemente notato l’assenza di foto di famiglia in cui i due compaiono mentre passano del tempo insieme e la seconda ha fornito quella che è, a suo avviso, la spiegazione: “Non è perché ci sono cattivi rapporti con il bambino. Credo sia stata una scelta voluta perché Harry era single e non volevano farlo apparire come il povero zitello Harry che gioca con un bambino sull’erba”.

La spiegazione fornita dalla Ryan avrebbe la sua validità finché Harry non si è ufficialmente fidanzato con Meghan, ma perché adesso che è sposato non sono apparse delle foto insieme al nipote? Misteri reali probabilmente, ma secondo i tabloid inglesi dopo la nascita del primogenito di Harry (in arrivo nelle prossime settimane), le foto con i nipoti cominceranno ad apparire.