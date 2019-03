Studentessa di 21 anni uccisa da una coltellata al cuore a Marsiglia: "Ammazzata per rubarle lo smartphone "

Studentessa uccisa per rapina a Marsiglia

Una giovane donna di 21 anni, Marie-Bélen Pisano, è stata uccisa domenica sera a Marsiglia, Francia, vicino alla stazione della metropolitana Timone. La ragazza, che era studentessa, era era originaria di Alès. La ragazza sarebbe stata accoltellata direttamente al cuore, mentre era diretta al ristorante dove la aspettava il fratello.

La ragazza è stata aggredita all’uscita della metropolitana di Timone ed accoltellata al cuore, forse per rubarle il cellulare. I soccorsi sono stati chiamati quasi subito dai passanti ma al loro arrivo, verso le 21.30, la giovane era già in arresto cardio-circolatorio. Nonostante i tentativi di salvarla la giovane è morta un’ora dopo.

Anche in Italia, con dinamiche simili, una studentessa era stata aggredita per rapina ma fortunatamente se l’era cavata solo con un grande spavento.

La Francia sotto choc

Secondo una fonte vicina al caso, “Non ci sono testimoni, a parte qualcuno che ha visto la ragazza lottare con un uomo”. Lo smartphone della giovane, inoltre, è scomparso: questo potrebbe avvalorare l’ipotesi di un terrificante omicidio a scopo di rapina.

Secondo una fonte locale “L’area in cui è stata uccisa la giovane Marie-Bélen, La Timone,” un angolo piuttosto tranquillo ma dove il furto e l’aggressione sono regolari”. Anche Xavier Tarabeux, il pubblico ministero di Marsiglia, sembra orientato all’indagine come se si tratti di una rapina finita male anche se non esclude nessuna pista.

La polizia è alla ricerca di colui che ha ucciso la ragazza solo per impossessarsi del suo cellulare. Alcune immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano l’aggressore che però appare difficilmente riconoscibile. Il sindaco della città, Jean-Claude Gaudin, ha domandato “alla polizia e alla giustizia di fare ogni sforzo per trovare il colpevole, processarlo e punirlo per il suo atto”.

Secondo i giornalisti di La Provence, la 21enne studiava all’università di Montpellier l’anno scorso, alla School of Fine Arts.

Il piano di Marie era quello di andare a studiare un anno in Portogallo nel 2020, la giovane aveva appena avuto questa autorizzazione. “Adorabile, sempre sorridente e divertente”, così la ricordano i suoi compagni a Bouches-du-Rhône.