Anticipazioni Uomini e Donne 22 marzo 2019: Andrea le bacia tutte, Angela arrabbiata con Davide, Giulia imbarazzata con Giulio Raselli

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata di oggi

Anche oggi 22 marzo 2019 assisteremo all’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, e sarà dedicata alle vicende del trono classico. Proveremo a darvi alcune anticipazioni sulla puntata di Uomini e Donne di oggi! Si inizia con il trono di Andrea Zelletta, e con l’eliminazione di Federica Francia. La ragazza afferma che dopo un bacio, e dimostrazioni importanti da parte del tronista, non è normale che non l’abbia portata in esterna. Andrea risponde che la ragazza non presenta quel “pepe” che lui cerca, e che possiede un carattere troppo accondiscendente per i suoi gusti. Seguono poi le lezioni di guida impartite da Andrea a Klaudia e, dopo un po’ di confidenze abbastanza intime, scatta il bacio. Andrea ha baciato Natalia con cui però afferma di essere stato freddo, per la mancanza di curiosità della ragazza nei suoi confronti.

Andrea Zelletta le bacia tutte, nuove esterne per Angela e Giulia

Naturalmente Andrea ha baciato in esterna anche Muriel, provocando l’abbandono di Natalia Paragoni. Il tronista la rincorre e, simultaneamente, si alzano anche Muriel e Klaudia. Si passa poi al trono di Angela Nasti, che è uscita con Luca Daffré: i due dichiarano, reciprocamente, la voglia che hanno di scambiarsi un bacio e l’attrazione è palpabile. Il corteggiatore è uscito anche con Giulia Cavaglià: il ragazzo afferma di trovarla molto intrigante. Daffré rivela ad entrambe di pensarle molto, anche se in maniera diversa. Angela Nasti sembra abbastanza infastidita dalla cosa, mentre Giulia da sempre non era molto convinta su di lui. Giulia Cavaglià esce anche con Manuel, con cui trascorrono una bella esterna al lago, e con Giulio Raselli con il quale la tronista sembra trovarsi molto in imbarazzo. Angela Nasti è uscita anche con Davide, che durante la serata è salito sul palco dedicandole “Angela“, ovvero la canzone di Checco Zalone. Lei sembra alquanto infastidita, pensa che il corteggiatore si sia montato la testa e che si dedichi troppo a fare il giullare.