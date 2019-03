Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: vacanze hot alle Maldive

Dopo la sua festa di compleanno, Cecilia Rodriguez è volata alle Maldive insieme ad Ignazio Moser.

Finiti i festeggiamenti per la festa del suo ventinovesimo compleanno, Cecilia Rodriguez è volata alle Maldive con la sua dolce metà Ignazio Moser, con cui fa coppia fissa dalla partecipazione al “Grande Fratello Vip”. La coppia sta trascorrendo qualche giorno di totale relax, su un’isola da sogno, tra massaggi, cibo ed ogni sorta di comodità.

I due, lontani da occhi indiscreti, si sono lasciati andare anche a qualche siparietto “bollente” postato, poi, nelle loro Instagram stories, come l’incidente hot capitato ad Ignazio che si scuce e resta incredibilmente aperto sul lato, lasciando intravedere, almeno in parte, le sue nudità.

Cecilia Rodriguez su Belen e Stefano De Martino: “Non credo nei ritorni di fiamma, ma mai dire mai”

Intanto, in Italia, Belen, sorella di Cecilia, è ancora alle prese con il riavvicinamento con Stefano De Martino. A tal proposito, Cecilia, prima di partire, aveva cosi’ commentato il possibile ritorno di fiamma tra la sorella ed il ballerino napoletano, genitori del piccolo Santiago:

“Se Belen è felice, io lo sono per lei. E poi Stefano è il papà di Santiago. Nel caso la famiglia potesse riunirsi, sarei contenta. Basta che non facciano scelte avventate… Se vogliono tornare insieme perché hanno bisogno l’uno dell’altra e lo fanno anche per il bene del loro figlioletto, io non posso far altro che appoggiarli. Io non credo nei ritorni di fiamma. È come quando si rompe un bicchiere, puoi provare a rimettere insieme i pezzi ma non sarà mai come prima”.

Maria Rita Gagliardi