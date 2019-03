Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di venerdì 22 marzo 2019

La programmazione completa in prima e seconda serata di venerdì 22 marzo 2019.

22 marzo

Partiamo da Rai 1 che propone un graditissimo ritorno per gli amanti dell’intrattenimento: “La Corrida”, programma condotto da Carlo Conti: la Rai ripropone la storica trasmissione dell’indimenticato Corrado e Riccardo Mantoni. Tutto sarà come allora, il tempo delle esibizioni sarà scandito dall’immancabile semaforo rosso e, al segnale “verde”, si scatenerà il pubblico con i fischietti, pentole e campanacci, per esprimere il disappunto, oppure applaudendo. Come da tradizione, dal pubblico, ogni sera, verranno scelte la “valletta per una sera” e il “corpo di ballo” che, con l’aiuto del coreografo, si esibirà a fine puntata. A seguire, una nuova puntata di “Tv7”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio di “N.C.I.S”: una donna sostiene di aver sentito una voce che le chiedeva aiuto e di aver scoperto così il cadavere di un uomo morto mesi prima. In seconda serata, l’approfondimento politico e di attualità di “Povera patria”.

Rai 3 propone il film “Veloce come il vento”: la passione per i motori scorre da sempre nelle vene di Giulia De Martino. Viene da una famiglia che da generazioni sforna campioni di corse automobilistiche. Anche lei e’ un pilota, un talento eccezionale che a soli diciassette anni partecipa al Campionato GT, sotto la guida del padre Mario. Ma un giorno tutto cambia e Giulia si trova a dover affrontare da sola la pista e la vita. A complicare la situazione il ritorno inaspettato del fratello Loris, ex pilota ormai totalmente inaffidabile, ma dotato di uno straordinario sesto senso per la guida. Saranno obbligati a lavorare insieme, in un susseguirsi di adrenalina ed emozioni che gli farà scoprire quanto sia difficile e importante provare ad essere una famiglia. Subito dopo, appuntamento con “La Grande Storia”.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che, anche questo venerdì, manda in onda l’approfondimento di cronaca nera di “Quarto Grado”. A seguire, una nuova puntata di “Donnavventura”.

Anche Canale 5 propone una serata all’insegna dell’intrattenimento, con una nuova puntata di “Ciao Darwin 8”. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il grande calcio, con la partita Portogallo-Ucraina, valida per le qualificazioni per i prossimi Europei del 2020. Subito dopo, il film “Assassins”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento politico e di attualità di “Propaganda live”, programma condotto da Diego Bianchi, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali, segnaliamo su Tv8 la finale di “Italia’s Got Talent”. Chi sarà il vincitore?

