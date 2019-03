Frena senza motivo e filma lo schianto di un ciclista contro la sua auto

Gesto che ha dell’assurdo quello compiuto da un uomo che ha bruscamente frenato con un ciclista alle sue spalle. Lo schianto è stato tremendo

Ha frenato deliberatamente con un ciclista a pochi metri dall’auto, filmando l’intera scena con il suo smartphone. L’assurdo gesto di un automobilista sta indignando il web dopo che il video dell’accaduto è stato postato sui social network diventando virale: nel filmato si vede un uomo alla guida di un’auto riprendere con il telefonino dal finestrino abbassato del veicolo un ciclista alle sua spalle attendendo che arrivi dietro al suo mezzo.

Il video dell’inspiegabile scontro sta indignando il web

L’autore del gesto sorride e sogghigna, mentre aspetta che il ciclista arrivi a pochi metri di distanza dall’auto, dopodichè sposta lo smartphone in modo da poter inquadrare meglio l’altro uomo in sella alla bici. A quel punto frena bruscamente ed il ciclista va a sbattere contro il veicolo, rompendo il finestrino posteriore dell’auto. In qualche modo riesce a rimanere in piedi, come mostrato nel video, ma sembra essere visibilmente in stato di shock mentre si tocca la testa e il labbro dove presumibilmente è stato ferito dalle schegge di vetro.

Forze dell’ordine al lavoro per identificarlo

L’autista a quel punto, sempre sogghignando, chiede, “stai bene fratello?”, poi la breve clip si conclude. Non è chiaro, sottolinea Metro.co.uk, dove sia stato girato il filmato nè chi sia l’autista ma il video è al vaglio delle forze dell’ordine che stanno cercando di identificare l’autore dell’assurdo gesto, fatto apparentemente senza alcuna ragione.