Lele Mora a ruota libera: “Fabrizio Corona è un malato di soldi, non andrò dalla D’Urso”

Attraverso il “Fatto Quotidiano”, Lele Mora si racconta a ruota libera, tornando a parlare, tra le tante cose, anche di Fabrizio Corona.

Assoldato per la nuova edizione di “Realiti Scio’”, il programma sarcastico condotto da Enrico Lucci, Lele Mora si racconta a ruota libera sul “Fatto Quotidiano”, partendo dalla depressione che lo ha colpito una volta uscito dal carcere:

“Subito dopo essere uscito dal carcere ho vissuto una grande depressione. Ne sono uscito grazie a uno psichiatra. Oggi sto bene: quando hai una famiglia unita che ti sta vicino e che ti dà la forza di ricominciare, è tutto più bello. Certo, una volta viaggiavo in aereo privato mentre oggi mi accontento della seconda classe di un treno. Ma sto bene lo stesso”.

Lele, che attualmente lavora in Albania come direttore generale del canale Top Channel, torna ad esprimere la sua opinione su Fabrizio Corona:

“Fabrizio è un genio. E’ come Eva, che è nata dalla costola di Adamo; lui è nato da una mia costola. Che poi usi la sua genialità in un modo sbagliato non è colpa di nessuno, solo sua. Fabrizio anticipa tutti i tempi, ma contemporaneamente li brucia. E’ un ragazzo meraviglioso, ma è malato di soldi. Quando la magistratura e le persone che gli stanno attorno capiranno che lui soffre di questa malattia, sarà sempre troppo tardi”.

Nonostante i dissapori del passato, Lele sarebbe disposto a perdonare Fabrizio:

“Lui ha fatto la sua vita, io ho fatto la mia. Fabrizio ha scelto di andare a guadagnare tanti soldi e di andare contro i miei principi. Io piuttosto che andare contro i miei valori, preferisco restare fuori dal giro. Di certo non ne vado in cerca, non ne ho bisogno… Ma sa, io do una seconda possibilità a tutti, anche alle persone che mi hanno fatto del male. Il Vangelo dice di porre l’altra guancia. Non serve arrabbiarsi. Voglio essere un uomo sereno e felice: prima con me stesso, poi con gli altri”.

L’ex agente dei Vip smentisce la sua ospitata a “Live Non è La D’Urso”:

“Non è la tipologia di trasmissione adatta a me. Anche senza esserci fisicamente, poi, ci sono stato dalla d’Urso: nella puntata con Corona ha parlato solo che di me”.

Lele Mora: “Rocco Casalino è un ragazzo intelligente e con me si è sempre comportato bene”

Pronto a fare uscire il suo libro, Lele dice la sua anche su Rocco Casalino:

“E’ un ragazzo molto intelligente. Un giorno a casa mia c’era colui che mi ha scoperto, un signore che ha fatto il manager di tanti artisti. Disse a Rocco: “Guarda, Beppe Grillo sta cercando un ufficio stampa, perché non vai a proporti?”. E così è stato. Quando Rocco lavorava con me si è sempre comportato bene: ha fatto le sue ospitate in discoteca, le sue presenze in televisione. Era un po’ pettegolo, come tutti quelli che lavorano in questo ambiente”.

Maria Rita Gagliardi